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Общество

Россия и Беларусь отменят роуминг

16:05 05.11.2024

Совет министров Союзного государства, в которое входят Россия и Беларусь, одобрил резолюцию «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства», которая подразумевает отмену роуминга между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет РИА «Новости», соглашение предусматривает не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 гигабайт интернета. Документ должны утвердить главы обеих стран. Новые правила должны заработать с 1 марта будущего года.

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«Люди смогут еще сократить свои расходы и, что самое важное, чаще и недорого общаться между собой», — заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Ранее РИА «Новости» писало, что отмена роуминга между Россией и Беларусью должна произойти с 1 января 2025 года. Тогда директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что этот шаг «позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми».

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О том, что Россия и Беларусь планируют отменить роуминг, впервые заявил Владимир Путин в мае этого года на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко. «Мобильная связь для всех абонентов в двух странах будет полностью обеспечиваться в режиме домашней сети», — рассказал Путин.

Союзное государство было создано в декабре 1999 года. Одной из его целей было «создание единого экономического пространства». На сайте Лукашенко сказано, что партнерство двух стран выстраивается по принципу сохранения суверенитета и территориальной целостности России и Беларуси.

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