Оглушение комаров поможет остановить распространение болезней

Группа исследователей из Калифорнийского университета в Ирвайне нашла новый способ борьбы с распространением таких заболеваний, как лихорадка денге, желтая лихорадка и вирус Зика, которые переносят комары. Ученые предложили лишать насекомых слуха. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, комары спариваются во время полета в воздухе, а самцы, чтобы поймать самку, полагаются на слух и ориентируются на привлекающие их взмахи крыльев. Ученые заявили, что уменьшение популяции комаров и предотвращение появления их потомства помогут снизить уровень заболеваемости переносимыми ими вирусами.

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В связи с этим исследователи детально изучили процесс спаривания комаров, длящийся от нескольких секунд до минуты, а затем провели генетический эксперимент. Они сосредоточились на виде желтолихорадочных комаров (Aedes aegypti), из-за которых заболевают ежегодно заболевают около 400 миллионов человек. В ходе эксперимента ученые «отключили» у комаров белок trpVa, необходимый для восприятия звуков.

В результате у мутировавших комаров нейроны, обычно участвующие в обнаружении звука, не реагировали на полетные сигналы и взмахи крыльев потенциальных партнеров даже через три дня нахождения в одной клетке. В то же время комары, не подвергшиеся генной мутации, быстро спаривались, причем делали это многократно и оплодотворяли почти всех самок в своей клетке.

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В свою очередь, Йорг Альберт из Ольденбургского университета в Германии заявил, что воздействие на восприятие звука является многообещающим методом борьбы с комарами, но его необходимо изучать и контролировать.

По словам ученого, есть еще один метод борьбы с заболеваниями, которые переносят комары. Альберт предложил выпускать стерильных самцов в районы, где есть очаги заболеваний. Он добавил, что, хотя комары могут переносить заболевания, они являются важной частью пищевой цепи — например, служат пищей для рыб, птиц, летучих мышей и лягушек, — а некоторые из них являются важными опылителями.