Обманувший десятки человек судебный пристав «воскрес» после инсценированного самоубийства

Бывший сотрудник Федеральной службы судебных приставов Тимурлан Джавриев инсценировал в Турции самоубийство, чтобы не отдавать долги. Вскоре он сообщил родным, что его смерть была фейком, пишет телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, в обязанности Джавриева в ФССП входило освобождение от ареста имущества и автомобилей россиян, которые выплатили долги. Мужчина разработал мошенническую схему: он предлагал выплачивать задолженности наличными напрямую ему, а взамен выдавал должникам поддельные документы о снятии ареста.

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При этом Джавриев установил фиксированные расценки на свои «услуги». Так, за снятие ареста с машины ему платили по 500 тысяч рублей, с квартиры — по миллиону рублей. Mash отмечает, что суммы были в разы ниже реальных задолженностей людей. Всего Джавриев получил деньги от не менее чем 29 человек, двое из которых обратились в полицию.

Когда стало известно о том, что пристав обманывал должников, он уехал в Стамбул. Однако там мужчина продолжил использовать свою схему и сумел получить деньги еще от 60 человек. На Джавриева завели уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения и объявили в федеральный розыск. Тогда он решил инсценировать свою смерть и записал видео, которое, по его словам, он отправил самым близким людям.

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Как пишет Mash, через некоторое время Джавриев связался со своими родными и сообщил, что на самом деле он жив, а его смерть была фейком. Он рассказал, что находится в столице Кыргызстана Бишкеке. Однако родные пристава передали эту информацию в правоохранительные органы. О том, что Джавриев оказался жив, узнали и те, от кого он обманом получал деньги. Телеграм-канал утверждает, что жертвы мошенничества готовят коллективное заявление в Интерпол, чтобы мужчину арестовали и вернули в Россию.