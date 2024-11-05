EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Обманувший десятки человек судебный пристав «воскрес» после инсценированного самоубийства

14:08 05.11.2024

Бывший сотрудник Федеральной службы судебных приставов Тимурлан Джавриев инсценировал в Турции самоубийство, чтобы не отдавать долги. Вскоре он сообщил родным, что его смерть была фейком, пишет телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, в обязанности Джавриева в ФССП входило освобождение от ареста имущества и автомобилей россиян, которые выплатили долги. Мужчина разработал мошенническую схему: он предлагал выплачивать задолженности наличными напрямую ему, а взамен выдавал должникам поддельные документы о снятии ареста. 

Полезная доза кофе есть
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
Общество8 минут чтения

При этом Джавриев установил фиксированные расценки на свои «услуги». Так, за снятие ареста с машины ему платили по 500 тысяч рублей, с квартиры — по миллиону рублей. Mash отмечает, что суммы были в разы ниже реальных задолженностей людей. Всего Джавриев получил деньги от не менее чем 29 человек, двое из которых обратились в полицию.

Когда стало известно о том, что пристав обманывал должников, он уехал в Стамбул. Однако там мужчина продолжил использовать свою схему и сумел получить деньги еще от 60 человек. На Джавриева завели уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения и объявили в федеральный розыск. Тогда он решил инсценировать свою смерть и записал видео, которое, по его словам, он отправил самым близким людям.

Действительно ли побеждает Россия?
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
Политика4 минуты чтения

Как пишет Mash, через некоторое время Джавриев связался со своими родными и сообщил, что на самом деле он жив, а его смерть была фейком. Он рассказал, что находится в столице Кыргызстана Бишкеке. Однако родные пристава передали эту информацию в правоохранительные органы. О том, что Джавриев оказался жив, узнали и те, от кого он обманом получал деньги. Телеграм-канал утверждает, что жертвы мошенничества готовят коллективное заявление в Интерпол, чтобы мужчину арестовали и вернули в Россию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Социальные сети мешают жить
Интернет и мемы
Социальные сети мешают жить
Они вредят ментальному здоровью, подсовывают ненужную информацию и учат ненавидеть женщин. Рассказываем, как сидеть в них реже
7 минут чтения
Полезная доза кофе есть
Общество
Полезная доза кофе есть
Он снижает риски развития рака, сахарного диабета и болезни Паркинсона. Когда он начинает приносить вред?
8 минут чтения
Действительно ли побеждает Россия?
Политика
Действительно ли побеждает Россия?
Многие либеральные блогеры, видя успехи ВС РФ в Донбассе, считают, что для Украины все потеряно. Но они упускают массу нюансов
4 минуты чтения
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Раскрыть свою смерть
Криминал
Раскрыть свою смерть
Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство
9 минут чтения
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
Общество
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
У меня два высших образования, но найти другую работу пока не получилось. Однако мне нравится и эта
5 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.