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Общество

Цены на новогодние елки вырастут

15:25 05.11.2024

Цены на живые новогодние елки в России вырастут на 10-20% по сравнению с 2023 годом. Рост цен коснется как местных елок и сосен, так и импортных пихт. Об этом участники рынка сообщили «Парламентской газете».

По словам экспертов, на рост стоимости российских елок и сосен повлияли инфляция, подорожание топлива и складских помещений, а также рост зарплат в питомниках и у заготовителей. Если в 2023 году метр живой елки стоил в среднем 1000 рублей, то в 2024 году его цена вырастет до 1200—1500 рублей, отметил владелец сети магазинов живых елок Владислав Пухарев. 

«Деревья наиболее ходового размера — от полутора до двух метров — соответственно, будут стоить в пределах 2000—2500 рублей», — сказал он.

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Эту информацию подтвердили и в питомниках. «Сейчас очень много людей работает на заготовках, чтобы привлечь работников, нужно поднимать зарплаты. Поэтому уже с начала декабря цены вырастут в среднем на 300—400 рублей за метр», — сообщили в одном из питомников.

Эксперты отметили, что особенно ощутимо рост цен скажется на сегменте премиальных импортных пихт, которые растут в Европе. В Россию, по словам экспертов, такие деревья попадают обходными путями через Казахстан или сопредельные страны, поэтому их стоимость определяется расходами на логистику. Также цены могут варьироваться в зависимости от курса иностранной валюты, так как пихту покупают в евро.

«На мой взгляд, по совокупности факторов премиальные импортные деревья в этом году подорожают примерно не менее чем на 20%. Если в прошлом году пихта обходилась примерно в восемь тысяч рублей за метр, то в этом будет уже ориентировочно от десяти тысяч», — сказал Пухарев.

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Юрий Реснянский, руководитель магазина, специализирующегося на продажах премиальных новогодних деревьев, считает, что цены на импортные хвойные деревья не вырастут так сильно — в среднем от 2—3 до 10%. «В самой Европе цены повысились максимум на 5%. Поэтому, конечно, одним из определяющих факторов, влияющих на стоимость для конечного потребителя, останется логистика», — добавил он.

По словам экспертов, в целом, в России не ожидается дефицита новогодних елок. По словам Пухарева, купить их можно будет с 20 декабря. Пик спроса участники рынка ожидают 21—22 и 28—29 декабря.

Пухарев добавил, что россиянам будет дешевле купить елку в магазине, чем на рынке. По его словам, это связано с арендой торговой точки и оплатой продавцу, «который может дежурить круглосуточно».

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