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Общество

Просидевшего несколько часов рядом с трупом матери медвежонка спасли

16:41 05.11.2024

Охотинспекторы нашли и отловили замерзшего медвежонка, который провел несколько часов на трассе рядом со своей погибшей матерью, а затем сбежал. Животное временно передали сотрудникам природного парка «Пиначевский кордон». Об этом сообщает телеграм-канал «Борус».

В соцсетях распространились фотографии и видео с медвежонком, сидящим на Мильковской трассе Камчатского края. Животное периодически отходило от дороги в сторону обочины, где лежала медведица, которую, вероятно, сбила машина.

Как пишет телеграм-канал, проезжающие мимо водители подкармливали медвежонка хлебом. На кадрах видно, что животное дрожит от холода. Позже на место приехали охотинспекторы, однако к тому моменту медвежонок уже убежал. 

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На следующий день региональное Министерство лесного и охотничьего хозяйства сообщило агентству ТАСС, что медвежонка-сироту нашли и отловили в Елизовском районе Камчатского края. По данным ведомства, сейчас животное в безопасности и его жизни ничего не угрожает.

«Медвежонок отловлен, он будет передан в [природный парк] “Пиначевский кордон” примерно на месяц. В это время будет решаться вопрос о передаче хищника зоозащитным организациям», — заявили в Минлесхозе.

Ранее на Камчатке был спасен другой осиротевший медвежонок, который ежедневно спускался к рабочим вахтового поселка на полуострове. Его периодически подкармливали, пока вахта не закрылась. 

Тогда чтобы спасти животное от голода и защитить жителей поселка от возможного нападения хищника, на Камчатку прибыли специалисты парка-приюта «Земля прайда» Московской области. 

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«Мы решили, что сначала нужно попробовать без применения наркоза уговорить его зайти [в клетку], так как любой наркоз — большие риски, тем более в полевых условиях, где до города 27 часов. После долгих уговоров — получилось! Радует до слез, что теперь малыш не будет убит, так как медведь, который не боится людей, — конфликтный, и он уже пытался выйти в поселок “погулять”, а в поселке маленькие дети», — сообщили специалисты.

После отлова, медвежонка отвезли в Петропавловск-Камчатский, чтобы оформить необходимые документы для транспортировки в Москву.

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