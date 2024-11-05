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Общество

Фритюрницы могут следить за пользователями

17:12 05.11.2024

Группа защиты прав потребителей Which? протестировала три фритюрницы, часто встречающиеся на кухнях британцев. Каждая из них запрашивала разрешение на запись звука на телефон пользователя через специальное приложение. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, умные фритюрницы позволяют запланировать приготовление еды до прихода человека домой. Which? обнаружила, что приложение, выпущенное компанией Xiaomi, подключено к трекерам Facebook и рекламной сети TikTok. Фритюрница Xiaomi и другая фритюрница от Aigostar отправляли личные данные пользователей на серверы в Китае. 

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Which? также протестировала смарт-часы, которые, по мнению экспертов, требовали «рискованных» разрешений на использование телефона. Утверждается, что они предоставляли доступ к телефону потребителя через отслеживание местоположения, запись звука и доступ к сохраненным файлам.

Кроме того, специалисты обнаружили цифровые колонки, в которые были предустановлены трекеры для Facebook, Google и компании цифрового маркетинга Urbanairship.

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В своем ответе на запрос Which? компания Xiaomi заявила, что уважение к частной жизни пользователей является одной из ее основных ценностей и что она придерживается британских законов о защите данных.

«Мы не продаем никакую личную информацию третьим лицам. Разрешение на запись звука в приложении Xiaomi Home не распространяется на умную фритюрницу, которая не работает напрямую через голосовые команды и видеочат», — говорится в заявлении компании.

Как заявили в Управлении комиссара по информации (ICO) заявили, результаты тестирования продемонстрировали, что многие смарт-устройства «не соответствуют ожиданиям в отношении защиты данных». ICO является независимым регулятором в области защиты данных и информационных прав. Организация разрабатывает новое руководство для производителей умных устройств, которое будет опубликовано весной 2025 года.

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