Российские компании стали прибегать к бартерным сделкам

Российские экспортеры стали прибегать к бартерным сделкам в качестве способа проведения международных платежей. Так они пытаются решить проблему задержек оплаты, вызванных санкциями из-за войны в Украине. Об этом сообщает Financial Times.

«Хотя бартерные сделки были распространены на межгосударственном уровне, сейчас они становятся все более популярными среди бизнеса. Прямые платежи в нынешней ситуации затруднены, и бартер — отличная альтернатива», — заявила Ирина Заседатель, вице-президент российской Ассоциации экспортеров и импортеров.

Издание отмечает, что бартерные сделки напоминают систему торговли в Советском Союзе, когда компании имели ограниченный доступ к американскому доллару. В качестве примера Financial Times приводит обмен ящиков водки «Столичная» на поставки Pepsi в 1980-х годах и продажу военных кораблей и подводных лодок в качестве металлолома.

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В октябре этого года российский сельскохозяйственный трейдер «Астарта Агротрейдинг» заключил бартерную сделку с двумя компаниями в Пакистане. По условиям соглашения, компания, расположенная в Саратове отправит 15 тысяч тонн нута и 10 тысяч тонн чечевицы в обмен на аналогичный объем мандаринов и картофеля. Еще один контракт предусматривает обмен 20 тысяч тонн нута стоимостью около 14 миллионов долларов на такой же объем риса.

Financial Times отмечает, что многие российские предприятия пожаловались на рост производственных затрат с начала 2024 года, ссылаясь, в частности, на увеличение комиссий за международные денежные переводы. Также предприятия столкнулись с проблемой усиления контроля даже в отношении товаров, не подпадающих под санкции. По словам экономиста Василия Астрова, банки стали требовать подтверждения, что импортируемые товары не имеют отношения к военной отрасли.

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При этом, по словам Александры Прокопенко, научного сотрудника Центра Карнеги, бартерные сделки помогут некоторым компаниям сократить расходы за счет уменьшения уплаты налогов. НДС при бартерном импорте рассчитывается на основе оценочной стоимости обмениваемых товаров, которой, как утверждает Прокопенко, можно манипулировать. «В таможенной базе данных контракт будет выглядеть так, будто два килограмма апельсинов стоят три стула», — отмечает эксперт.

Как пишет Financial Times, несмотря на то что подобная практика может привести к сокращению налоговых поступлений в казну Кремля, правительство готово закрывать на это глаза, чтобы полки супермаркетов оставались заполненными.

В свою очередь, некоторые эксперты сомневаются, что бартерные сделки станут панацеей от торговых проблем. К примеру, Янис Клюге, эксперт по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности, утверждает, что бартерная торговля имеет множество недостатков и, вероятно, останется нишевым решением для некоторых торговых партнеров России.