EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Участвовавший в слежке за зятем Лаврова приближенный Пригожина утонул на рыбалке

09:03 04.11.2024

Связанный с ЧВК «Вагнер» военный из Ленобласти и участник войны в Украине Андрей Ткаченко найден мертвым на Сегозере в Карелии. В 2020 году он проходил по делу о слежке за Александром Винокуром, зятем министра иностранных дел России Сергея Лаврова и экс-членом совета директоров «Магнита». На это обратило внимание «Агентство».

Как пишет «Daily Карелия», Ткаченко приехал в Карелию на рыбалку вместе со своим приятелем Дмитрием и его восьмилетним сыном. 28 октября они арендовали катер и отправились на озеро, где поднялся шторм, и катер перевернулся в 400 метрах от берега. Издание отмечает, что ребенку удалось доплыть до ближайшего острова. При этом о судьбе Дмитрия «Daily Карелия» не сообщает.

Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
Общество12 минут чтения

В 2021 году «Новая газета» опубликовала расследование о краже переписки Александра Винокура. Ткаченко был фигурантом дела и одним из последних, как пишет издание, звеньев в цепочке передачи информации. Это позволило журналистам сделать вывод, что военный находился недалеко от заказчика слежки. За свою работу Ткаченко получил 270 тысяч рублей.

По данным «Новой газеты», официально Ткаченко работал в правоохранительных органах, однако ни должность, ни подразделение журналистом узнать не удалось. В то же время с 2015 года военный летал в Краснодар, Ростов, Бейрут, Стамбул, Дубай и Доху в сопровождении одних и тех же людей, вероятно, связанных с ЧВК «Вагнер».

Раскрыть свою смерть
Раскрыть свою смерть
Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство
Криминал9 минут чтения

«Новая газета» утверждает, что как минимум трое из попутчиков Ткаченко имеют отношение к личной охране Евгения Пригожина — это удалось подтвердить документально. Еще одним сопровождающим военного оказался Рафаэль Слайманов, который в 2019 году занял пост гендиректора компании «Евро Полис», связанной со структурами Пригожина.

Причины слежки, по данным издания, остались неизвестными. «Возможно, это пересечения в бизнесе. Возможно, господин Винокуров был промежуточным объектом, и заказчика интересовала информация, связанная с его тестем Сергеем Лавровым. Возможно, это что-то личное, что невозможно предположить», — писала «Новая газета».

«Daily Карелия» отмечает, что с ноября 2022 года Ткаченко участвовал в войне в Украине в качестве добровольца. Он служил в белгородской диверсионно-разведывательной группе в звании старшего лейтенанта. После возвращения с войны офицер устроился на работу в службу безопасности в компанию своего приятеля. До этого он, как утверждается, также был участником войны в Сирии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Общество
Я учила первоклассников в частной школе. Война разрушает даже их
Полтора года я наблюдала, как «мы их разбомбим» и «за наших» прорывается в разговорах о греческих мифах
12 минут чтения
Раскрыть свою смерть
Криминал
Раскрыть свою смерть
Американка попросила соседей передать в полицию письмо, если с ней что-то случится. В нем она предсказала свое убийство
9 минут чтения
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
Общество
Я переехала в Шотландию и работаю уборщицей
У меня два высших образования, но найти другую работу пока не получилось. Однако мне нравится и эта
5 минут чтения
Ожирение и диабет или важная энергия?
Общество
Ожирение и диабет или важная энергия?
Что такое углеводы и для чего они нужны на самом деле
7 минут чтения
Убийство таксистки привело к этническим погромам и отставкам
Общество
Убийство таксистки привело к этническим погромам и отставкам
Небольшой российский город после митингов и поджогов заполнили силовики. Жители во всех бедах обвиняют цыган. Репортаж с места
21 минута чтения
Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов
Мир
Сотни миллионов человек оказались под угрозой из-за гибели кораллов
Она грозит миллиардными потерями для экономики и разрушительными бедствиями
11 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.