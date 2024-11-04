СМИ: депутат Госдумы сравнил российских добровольцев с «не особо ценным мясом»

В интернете появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос главы «Союза добровольцев Донбасса» и депутата Госдумы от «Единой России» Александра Бородая, рассуждает о российских добровольцах, которые участвуют во вторжении в Украину. Он сравнивает бойцов с «мясом» и предлагает «рассчитываться» их жизнями, чтобы «выматывать противника». Полную расшифровку аудиозаписи опубликовала «Медиазона».

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Сторонники войны не сомневаются, что голос на записи принадлежит Бородаю, и комментируют только ее содержание, подчеркивает «Медиазона». Издание выяснило, что разговор появился в соцсетях не раньше 15 сентября. Записью поделился z-блогер Михаил Полынков и похвалил Бородая за то, что он «озвучил реальное положение вещей».

Поддержали депутата и в колонке на сайте «Царьграда»: «На аудио Бородай расставил все точки над «ё», без слащавого пропагандистского флера назвав истинную роль добровольцев на фронте».

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«Их задача, пока где-то в тылу готовятся к направлению главному, максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматывать живую силу противника. Просто изматывать, понимаешь? Никто не надеется на то, что эти силы достигнут какой-то охуительной или даже очень маленькой победы. Это просто живая сила, которая идет в расход», — высказывается о добровольцах человек с голосом Бородая.

Мужчина на записи назвал российских добровольцев «лишними людьми», которых он не считает «особо ценными». Украинская армия, которую он сравнил с «цветом нации», по его словам, «упирается в эту нашу массу (добровольцев)».

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С мая по август 2014 года Александр Бородай возглавлял самопровозглашенную ДНР, в 2015 году он создал «Союз добровольцев Донбасса», в 2021 году он стал депутатом Госдумы от «Единой России».

Александр Бородай входит в санкционные списки Евросоюза, Канады, США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Украины за поддержку вторжения в Украину.