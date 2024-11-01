Уровень загрязнения от падающих на Землю космических аппаратов увеличился

Британские и американские ученые вычислили объем загрязнения воздуха, вызванного частями ракет, космическими аппаратами и спутниками, возвращающимися в атмосферу. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, ученые составили реестр, в который внесли информацию о загрязнении воздуха в результате космической деятельности в период с 2020 по 2022 год. В него включены данные о времени, местоположении и объемах загрязнения от 446 ракет во время их подъема, а также сведения об их повторных входах в атмосферу Земли, когда объекты нагревались до экстремальных температур, разрушались или сгорали в верхних слоях атмосферы.

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Так, в реестр попали данные о загрязнении атмосферы от выброса 63 тысяч тонн ракетного топлива только в 2022 году и от 3622 объектов, включая части ракет и спутники, которые вновь вошли в атмосферу за весь период, охваченный исследователями, что составило около 12 тысяч тонн.

«Многие производители ракет и космические агентства держат эту информацию в секрете. Нам пришлось творчески подойти к выбору источников, к которым мы обращались: от прямых трансляций запусков на ютюбе до онлайн-баз данных, которые ведут любители космоса в свободное время», — рассказал Коннор Баркер из Университетского колледжа Лондона.

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The Guardian отмечает, что с конца 1960-х по 2016 год в космос запускалось от 100 до 200 объектов в год, но появление новых многочисленных группировок спутников связи поставило новые рекорды: системы Starlink и OneWeb состоят из спутников, которым требуются низкие орбиты для уменьшения задержек сигнала.

«Нас больше всего удивило увеличение количества материалов, падающих обратно на Землю — выброшенных частей ракет и утилизированных спутников по окончании срока службы — и то, как быстро растут выбросы от группировок спутников, учитывая, что первые запуски состоялись только в 2019 году», — добавил Баркер.

По данным ученых, типы загрязняющих веществ зависят от ракетного топлива, но могут включать в себя частицы сажи и оксидов алюминия, а также оксиды азота, хлор и углекислый газ.

При этом сажа, выброшенная высоко в атмосферу, может сохраняться там в течение нескольких лет, а ее воздействие на изменение климата в 500 раз превышает воздействие такого же количества сажи, выброшенной авиацией или наземными источниками. Частицы оксида алюминия, оксиды азота и хлориды могут поглощать запасы озона в стратосфере, который защищает людей от ультрафиолетового излучения.