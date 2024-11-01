США договариваются с Китаем о помехах военному сотрудничеству России и КНДР

Представители США начали переговоры с Китаем, чтобы помешать расширению вовлечения Северной Кореи в войну России с Украиной. О ходе переговоров рассказали госсекретарь США Энтони Блинкен и несколько источников The New York Times.

В администрации действующего президента США считают, что Китай обеспокоен быстро укрепляющимся партнерством между Россией и Северной Кореей, рассказали собеседники газеты. Китай — давний союзник КНДР, ее самый крупный экономический и военный партнер. Но сотрудничество России и Северной Кореи означает, что Пекин «будет вынужден делить влияние на Пхеньян с Москвой», сказали источники NYT.

Вмешательство Северной Кореи в войну на территории Европы все сильнее втягивает Евросоюз в вопросы безопасности Восточной Азии, а Китай бы этого не хотел, сообщили изданию неназванные высокопоставленные американские чиновники. По их словам, запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты 31 октября вызвал тревогу в том числе у Китая.

Последний разговор между представителями США и КНР состоялся 29 октября. С дипломатами в посольстве Китая встречался заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл, главный представитель госдепартамента по Азии Дэниел Дж. Критенбринк и главный представитель по Европе Джеймс О’Брайен. Общение длилось несколько часов, пишет NYT. Госдепартамент поднял вопрос о разворачивающихся на границе с Украиной северокорейских войсках, рассказал газете представитель ведомства.

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В тот же день госсекретарь Блинкен беседовал с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Речь шла в том числе о переговорах с Китаем, сообщил источник NYT.

На пресс-конференции 31 октября Блинкен сказал, что ожидает начала участия северокорейцев в боях с украинской армией «в ближайшие дни». По мнению госсекретаря, эти солдаты станут для ВСУ легитимными военными целями.

Источник NYT рассказал, что советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал американские ведомства «донести до Китая опасения и подчеркнуть возможные последствия».

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Есть надежда, что Китай донесет опасения до лидера КНДР Ким Чен Ына, попытавшись заставить ограничить или остановить развертывание войск, сказал один из источников газеты.

Историк-китаист Джон Делери рассказал NYT, что Китай беспокоят технологии, которые КНДР может получить от России, а также обмен разведданными. «Если вы — Китай, то вас должно заботить, что Россия и Северная Корея обмениваются разведывательными данными, которые могут содержать сведения и о Китае», — добавил историк.

Китай слишком глубоко заинтересован в отношениях с Россией, и отправка северокорейских войск в Украину не изменит решения КНР «твердо стоять на стороне Путина», заявил NYT эксперт по Китаю из Брукингского Института Райан Хасс. «Любые американские суждения о том, что сотрудничество Путина и Северной Кореи создаст пространство для вбивания клина между Китаем и Россией, основаны на надежде, но не на доказательствах», — сказал эксперт.