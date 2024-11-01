Снижение потребления сахара в первые 1000 дней жизни защищает от хронических заболеваний

Группа американских и канадских ученых под руководством Тадеи Грачнер из Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе выяснила, что сокращение количества сахара, потребляемого детьми в утробе матери и в раннем детстве, может защитить их от диабета и высокого кровяного давления во взрослом возрасте. Об этом сообщает The Guardian.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что критически важным периодом для здорового питания являются первые 1000 дней жизни, когда младенцы сначала усваивают питательные вещества от матери, а затем переходят на смеси и детское питание.

Ученые обнаружили, что ограничение потребления сахара до уровней, указанных в диетических рекомендациях в раннем возрасте, привело к снижению заболеваемости диабетом второго типа на 35%, а число людей с повышенным кровяным давлением оказалось меньше на 20%.

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Кроме того, диета с низким содержанием сахара, вероятно, отсрочила начало хронических заболеваний: диабет и повышенное давление возникали на четыре и два года позже соответственно у людей, которые потребляли мало сахара в начале жизни.

В своем исследовании ученые использовали метод событийного анализа. Они сравнили данные о состоянии здоровья 38 тысяч человек, которые родились во время Второй мировой войны и в послевоенный период, и 22 тысяч человек, которые родились после 1953 года. The Guardian отмечает, что до этого момента в Великобритании часть продуктов, в том числе сахар, отпускали в соответствии с установленными нормами, близкими к сегодняшним диетическим рекомендациям. После отмены ограничений потребление сахара выросло в среднем вдвое.

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«Мы все хотим улучшить свое здоровье и дать нашим детям лучший старт в жизни, и раннее сокращение потребления сахара — это мощный шаг в этом направлении. Но это совсем не просто. Добавленный сахар присутствует повсюду, даже в продуктах для малышей, а дети подвергаются воздействию телевизионной рекламы сладостей», — отметила Грачнер.

Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует, чтобы свободные сахара, которые добавляются в пищу и напитки и содержатся в натуральном виде в меде и сиропах, составляли не более 5% ежедневного объема калорий, что эквивалентно 30 граммам или семи кубикам сахара для взрослого человека.