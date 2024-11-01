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Общество

Лавров намерен поехать в Европу вопреки запрету

19:35 01.11.2024

Впервые после начала войны в Украине глава российского МИД Сергей Лавров собрался полететь на Мальту, входящую в Евросоюз, сообщают «Ведомости». При этом с февраля 2022 года министр находится под персональными санкциями ЕС, запрещающими ему въезжать на территорию союза. 

По данным издания, Лавров намерен приехать на встречу Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), которая состоится 5-6 декабря 2024 года. Эту информацию «Ведомостям» также подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам-членам [ОБСЕ]», — заявила Захарова.

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В свою очередь, в посольстве Мальты сообщили, что решение о проведении встречи на острове «относится ко всем [ее] членам», включая Россию. «Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям ОБСЕ в надлежащее время», — отметили в посольстве, однако там не стали комментировать введенные против Лаврова санкции.

Последний раз Лавров приезжал в Евросоюз в 2021 году. Тогда он также посетил заседание СМИД ОБСЕ в Стокгольме, однако на следующее заседание, которое прошло в Польше в 2022 году, Лаврова не пустили. После этого он летал в Швейцарию и Северную Македонию, не входящие в ЕС. 

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Как пишет «Новая газета. Европа», российские чиновники, которые оказались под санкциями и которым запрещен въезд на территорию ЕС, все еще могут это сделать в случае исключения. Например, принимающая страна может отправить запрос на приостановку запрета на въезд на время того или иного мероприятия. В этом случае чиновнику необходимо показать на границе соответствующее приглашение.

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