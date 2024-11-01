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Общество

Некоторые россияне получат годовые премии раньше срока из-за новых налогов 

09:30 01.11.2024

Около четверти крупных российских компаний решили перенести выплаты годовых премий и бонусов своим сотрудникам с начала будущего года на конец текущего, пишет РБК. Издание отмечает, что ближе к декабрю их число увеличится, так как компании не хотят попасть под новые правила налогообложения, которые начнут действовать с 1 января 2025 года.

Речь идет в основном о частных компаниях, говорит председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов. Он уверен, что ближе к концу года число таких фирм может вырасти, поскольку у них в отличие от государственных компаний еще есть время для принятия всех управленческих решений. Таким образом частный бизнес стремится вывести бонусы и премии из-под действия пятиступенчатой шкалы НДФЛ, которая заработает с 1 января 2025 года. 

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«Госкомпании не могут перенести вопросы выплаты премий, так как результаты года по отчетности не подводятся раньше марта», — пояснил он.

В свою очередь, партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов подчеркнул, что выплаты бонусов по итогам года уже переносили на более ранние сроки. он напомнил, что так было в конце 2020 года, когда вводилась 15-процентная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Учитывая, что расчет совокупного дохода для НДФЛ также включает в себя суммы премий, руководство компаний задумывается о том, чтобы перенести выплату премий на 2024 год как один из способов механизма компенсации “недополученного дохода на руки”», — пояснила директор направления налоговой экспертизы консалтинговой компании «НЭО» Екатерина Кашина. 

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По ее словам, если премия руководителя за год составила 55 миллионов рублей, то по старым правилам сумма НДФЛ составит 8,2 миллиона, а по новой шкале — 10,5 миллионов рублей, что практически на 30% больше.
В июле этого года Госдума приняла законопроект о налоговой реформе. Со следующего года в стране вводится прогрессивная шкала налогообложения. Так, граждане с доходом менее 2,4 миллиона рублей в год продолжат платить НДФЛ в размере 13%. Россияне, которые зарабатывают от 2,4 миллиона до пяти миллионов в год, должны будут отдать государству 15%. Лица с годовым доходом от пяти до 20 миллионов рублей —18%, а те, кто получает от 20 до 50 миллионов — 20%. Россияне с доходом более 50 миллионов рублей в год будут платить 22%.

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