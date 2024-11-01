Некоторые россияне получат годовые премии раньше срока из-за новых налогов 

Около четверти крупных российских компаний решили перенести выплаты годовых премий и бонусов своим сотрудникам с начала будущего года на конец текущего, пишет РБК. Издание отмечает, что ближе к декабрю их число увеличится, так как компании не хотят попасть под новые правила налогообложения, которые начнут действовать с 1 января 2025 года.
Речь идет в основном о частных компаниях, говорит председатель совета директоров кадровой группы TopContact Артур Шамилов. Он уверен, что ближе к концу года число таких фирм может вырасти, поскольку у них в отличие от государственных компаний еще есть время для принятия всех управленческих решений. Таким образом частный бизнес стремится вывести бонусы и премии из-под действия пятиступенчатой шкалы НДФЛ, которая заработает с 1 января 2025 года.
«Госкомпании не могут перенести вопросы выплаты премий, так как результаты года по отчетности не подводятся раньше марта», — пояснил он.
В свою очередь, партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов подчеркнул, что выплаты бонусов по итогам года уже переносили на более ранние сроки. он напомнил, что так было в конце 2020 года, когда вводилась 15-процентная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
«Учитывая, что расчет совокупного дохода для НДФЛ также включает в себя суммы премий, руководство компаний задумывается о том, чтобы перенести выплату премий на 2024 год как один из способов механизма компенсации “недополученного дохода на руки”», — пояснила директор направления налоговой экспертизы консалтинговой компании «НЭО» Екатерина Кашина.
По ее словам, если премия руководителя за год составила 55 миллионов рублей, то по старым правилам сумма НДФЛ составит 8,2 миллиона, а по новой шкале — 10,5 миллионов рублей, что практически на 30% больше.
В июле этого года Госдума приняла законопроект о налоговой реформе. Со следующего года в стране вводится прогрессивная шкала налогообложения. Так, граждане с доходом менее 2,4 миллиона рублей в год продолжат платить НДФЛ в размере 13%. Россияне, которые зарабатывают от 2,4 миллиона до пяти миллионов в год, должны будут отдать государству 15%. Лица с годовым доходом от пяти до 20 миллионов рублей —18%, а те, кто получает от 20 до 50 миллионов — 20%. Россияне с доходом более 50 миллионов рублей в год будут платить 22%.