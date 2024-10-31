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Общество

Названа доля недовольных своей зарплатой россиян

10:12 31.10.2024

Почти две трети россиян (63%) заявили, что считают свою заработную плату низкой и недовольны ею. Таковы, как пишет РБК, результаты опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» совместно с исследовательским центром «Зарплата.ру».

Полностью довольны своей зарплатой и условиями труда оказались лишь 11% респондентов. 70% опрошенных назвали условия своего труда приемлемыми, а 19% — невыносимыми. При этом 58% опрошенных сказали, что довольны выбором своей профессии, а 23% признались, что очень любят свою работу.

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В ходе опроса респонденты также рассказали, что их чаще всего беспокоит на работе. Так, 33% опрошенных пожаловались на раздражение от бессмысленных поручений руководства, а 31% респондентов признались, что устали от чрезмерной нагрузки. 

При этом 24% респондентов сказали, что недовольны отсутствием карьерных перспектив, а еще 26% беспокоит отсутствие перспектив роста заработной платы. Кроме того, 16% опрошенных пожаловались на некомпетентность своих коллег.

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В августе финансовый маркетплейс «Сравни» опубликовал результаты опроса, в ходе которого россияне рассказали, какую заработную плату они считают достойной. Как оказалось, 18% респондентов считают таковой заработок менее 100 тысяч рублей в месяц, а еще 19% назвали достойным доход более полумиллиона рублей в месяц.

В свою очередь, 48% опрошенных сказали, что достойной, по их мнению, является зарплата в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.

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