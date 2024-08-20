Почти каждый пятый россиянин считает достойной зарплату ниже 100 тысяч рублей

Почти половина россиян (48%) назвали достойной заработную плату в размере от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни», которые публикует РБК.

Так, 19% опрошенных заявили, что считают достойной зарплату выше 500 тысяч рублей в месяц, а еще 18% респондентов сочли достойным месячный заработок ниже 100 тысяч рублей.

При этом 69% опрошенных признались, что возможность получать более высокую зарплату оказывает влияние на выбор профессии, а 81% респондентов заявили, что ради увеличения месячного заработка готовы заново учиться или же пройти повышение квалификации.

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В то же время 60% опрошенных сказали, что не готовы тратить много денег на учебу, оценив ее допустимую стоимость в сумму не более 50 тысяч рублей. Еще 20% россиян готовы заплатить за получение новых рабочих навыков от 50 до 100 тысяч рублей, 8% — 100-200 тысяч рублей, 3% — 200-500 тысяч рублей и 9% — более полумиллиона рублей.

Как отмечает РБК, согласно недавнему исследованию сервиса по поиску работы hh.ru самой высокооплачиваемой профессией в России в первом полугодии 2024 года оказалась DevOps-инженер. Медианная зарплата для таких специалистов составляет 248,1 тысячи рублей. Следом идут дата-сайентист со средним месячным заработком в 240 тысяч рублей и системный аналитик с медианной зарплатой в 180,8 тысячи рублей.

В то же время самыми низкооплачиваемыми профессиями в России по состоянию на август 2024 года стали дворник со средней зарплатой в 32 тысячи рублей в месяц, уборщик — 37 тысяч рублей, няня — 40 тысяч рублей и учитель — 42 тысячи рублей.

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