Лукашенко заявил о просьбах украинских генералов сдаться в плен в начале войны

Александр Лукашенко на международной конференции в Минске заявил, что в начале войны украинские генералы якобы просили его передать Владимиру Путину просьбу остановить войну. Об этом сообщает РБК.

«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен», — рассказал Лукашенко.

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Также Лукашенко «в шутку» напомнил о том, что его называют «соагрессором» за помощь российской армии при вторжении в Украину: «Да, действительно, у нас шли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу, вдоль границы Украины. Половина была выведена. Займитесь вопросом, со временем станет известно, кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев».

В марте 2022 года на встрече с Владимиром Путиным Лукашенко рассказывал, что «на Беларусь готовилось нападение» и обещал показать карту с «четырьмя позициями», которые, по его словам, атаковали бы войска России и Беларуси во время учений, «если бы не был нанесен превентивный удар». Высказывание Лукашенко спровоцировало волну мемов.

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Глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахмия рассказывал, что в начале российского вторжения Лукашенко признался украинскому руководству, что не способен запретить армии России использовать территорию Беларуси, но якобы пообещал, что его армия не будет участвовать в войне.

Впервые «Минская международная конференция по евразийской безопасности» прошла в 2023 году. Лукашенко на ней не выступал, его речь зачитывал министр иностранных дел Беларуси, сообщается на сайте ОДКБ.