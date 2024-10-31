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Общество

Фельдшер случайно дал Скрипалю антидот от «Новичка»

20:01 31.10.2024

Фельдшер скорой помощи из Солсбери Карл Булпитт случайно дал Сергею Скрипалю правильный антидот от боевого яда «новичок», перепутав ампулы. Его показания опубликованы на сайте общественных слушаний об отравлениях в Солсбери.

Когда фельдшер осмотрел Сергея и Юлию Скрипалей, он решил, что они испытывают последствия передозировки опиоидами, поэтому он хотел дать им налоксон, сообщал он следствию. Булпитт уже нашел в своей сумке препарат и собирался сделать укол, но тут Скрипаля начало тошнить, и медик бросился ему помогать, опрокинув сумку с лекарствами. Потом фельдшер поднял с пола ампулы и сделал Скрипалю два укола. «Налоксон» помог пациенту, поэтому медик решил, что правильно оценил его состояние.

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Вернувшись на станцию скорой помощи, Карл Булпитт пошел пополнять запасы лекарств, и только тогда заметил, что из аптечки пропали две ампулы атропина, а не налоксона. Только тогда он понял, что перепутал препараты, говорил он на допросе.

Позднее анестезиолог Джеймс Хаслам сообщал следствию, что Юлии Скрипаль было намного хуже, когда ее привезли в больницу, передает его слова The Guardian.

Общественные слушания по делу об отравлении Дон Стерджесс начались в британском городе Солсбери 14 октября, а затем продолжились в Лондоне. Ради безопасности происходящее транслируется с 10-минутной задержкой.

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В 2018 году в Солсбери, спустя четыре месяца после отравления Скрипалей, Стерджесс получила духи от своего партнера Чарли Роуи. Мужчина нашел флакон в коробке с вещами для благотворительности. Стерджесс умерла после того, как распылила их на себя, а у Роуи с тех пор начались проблемы со здоровьем.

Общественные слушания назначают по решению суда для публичного рассмотрения резонансных дел, объясняет Русская служба Би-би-си. Слушания проводятся, чтобы изучить все обстоятельства смерти Стерджесс и найти виновных. Участники этого процесса могут рассматривать в том числе и секретные документы в закрытом режиме.

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