Фельдшер случайно дал Скрипалю антидот от «Новичка»

Фельдшер скорой помощи из Солсбери Карл Булпитт случайно дал Сергею Скрипалю правильный антидот от боевого яда «новичок», перепутав ампулы. Его показания опубликованы на сайте общественных слушаний об отравлениях в Солсбери.

Когда фельдшер осмотрел Сергея и Юлию Скрипалей, он решил, что они испытывают последствия передозировки опиоидами, поэтому он хотел дать им налоксон, сообщал он следствию. Булпитт уже нашел в своей сумке препарат и собирался сделать укол, но тут Скрипаля начало тошнить, и медик бросился ему помогать, опрокинув сумку с лекарствами. Потом фельдшер поднял с пола ампулы и сделал Скрипалю два укола. «Налоксон» помог пациенту, поэтому медик решил, что правильно оценил его состояние.

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Вернувшись на станцию скорой помощи, Карл Булпитт пошел пополнять запасы лекарств, и только тогда заметил, что из аптечки пропали две ампулы атропина, а не налоксона. Только тогда он понял, что перепутал препараты, говорил он на допросе.

Позднее анестезиолог Джеймс Хаслам сообщал следствию, что Юлии Скрипаль было намного хуже, когда ее привезли в больницу, передает его слова The Guardian.

Общественные слушания по делу об отравлении Дон Стерджесс начались в британском городе Солсбери 14 октября, а затем продолжились в Лондоне. Ради безопасности происходящее транслируется с 10-минутной задержкой.

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В 2018 году в Солсбери, спустя четыре месяца после отравления Скрипалей, Стерджесс получила духи от своего партнера Чарли Роуи. Мужчина нашел флакон в коробке с вещами для благотворительности. Стерджесс умерла после того, как распылила их на себя, а у Роуи с тех пор начались проблемы со здоровьем.

Общественные слушания назначают по решению суда для публичного рассмотрения резонансных дел, объясняет Русская служба Би-би-си. Слушания проводятся, чтобы изучить все обстоятельства смерти Стерджесс и найти виновных. Участники этого процесса могут рассматривать в том числе и секретные документы в закрытом режиме.