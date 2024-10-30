Эксперты назвали долю пьющих в рабочее время россиян

У 62% россиян праздники на работе принято отмечать с алкоголем, а 17% признались, что тайком выпивают в рабочее время. Исследование провел сервис по управлению бизнесом «Битрикс24», сообщило ознакомившееся с результатами опроса экономически активных россиян издание «Газета.ру».

Поводом выпить респонденты чаще всего называли дни рождения — 62% опрошенных. 6,6% сказали, что отмечают алкоголем «подписание важных договоров».

Спиртное есть на 81% корпоративов и подобных мероприятиях, говорят результаты опроса. 43% респондентов сообщили, что посиделки с коллегами влияют на качество взаимоотношений. Однако только три четверти человек назвали это влияние положительным. Около 25% сказали, что выпитый алкоголь негативно сказался на отношениях в офисе или на производстве.

Больше половины опрошенных считают спиртное приемлемым корпоративным подарком, однако 43% респондентов никогда его не дарят, следует из опроса «Битрикс24». Те, кто дарит алкоголь, чаще всего вручают его коллегам (36%), немного реже — клиентам или партнерам (34%).

В Европе появится «исламский Ватикан» Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ Мир 10 минут чтения

Больше двух третей опрошенных, 68%, признались, что не видят связи между возрастом и «лояльностью к употреблению алкоголя». Однако 48% тех, кто видит связь, сказали, что считают «более лояльными к алкоголю» людей среднего возраста.

Сервис «Госуслуги» в сентябре провел опрос «О факторе риска пагубного влияния алкоголя». 81,8% опрошенных рассказали, что употребляют спиртное. Больше половины, 54,5% сообщили, что выпивают «редко», 27,3% пьют не более трех раз в неделю, в 18% — не более двух раз в месяц.

Бесплодие и слепоту может вызвать ваш собственный организм Что такое аутоиммунные заболевания, чем они опасны и как с ними борются Общество 7 минут чтения

Участники летнего опроса «Ромир» сообщили, что редко используют алкоголь для снятия стресса. Самыми востребованными способами снять напряжение россияне назвали прогулки, время с близкими и друзьями и вкусную еду. Спиртное заняло в этом перечне девятое место.

В октябре Всемирная организация здравоохранения призвала власти европейских стран «в срочном порядке» переосмыслить роль алкоголя в жизни общества. Спиртное связано с более чем 200 заболеваниями, среди которых как минимум семь видов рака, включая рак груди, сообщили врачи. По их оценке, алкоголь является непосредственной причиной смерти каждого одиннадцатого жителя Европы.