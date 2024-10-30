Политические репрессии в России назвали «минимальными санитарными мерами»

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил «Интерфаксу», что в современной России нет политических репрессий. Об этом он сказал после возложения цветов к памятнику жертвам советского режима «Стена скорби» в Москве.

Фадеев напомнил журналистам, что Россия «ведет войну» с Западом, и «минимальные ограничения» к несогласным — это «не репрессии, это минимальные санитарные меры».

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«Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 1937–1938 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей. Мы до сих пор не знаем, сколько было расстреляно священников в 20-30-е годы. Вот это репрессии», — высказался глава Совета по правам человека.

30 октября в России отмечается день памяти жертв политических репрессий. По подсчетам «Мемориала», сегодня в России 776 политических заключенных.

В разных городах мира 29 октября прошла ежегодная акция «Возвращение имен», участники которой зачитывают имена репрессированных советских политических заключенных. Акция прошла в том числе и в России, несмотря на отказ властей официально согласовывать мероприятия.

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До назначения главой СПЧ Валерий Фадеев работал телеведущим на «Первом» канале, он является членом партии «Единая Россия». В 2021 году Фадеев не увидел нарушений в задержаниях на акциях протеста против ареста Алексея Навального после его возвращения в Россию. «Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий», — оправдывал действия полиции Фадеев.

В мае этого года Фадеев также раскритиковал разработчиков виртуальных голосовых помощников «Алиса» и «Маруся» из-за того, что они не отвечали на вопросы о войне в Украине, такие как «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?».