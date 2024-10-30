EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Политические репрессии в России назвали «минимальными санитарными мерами»

18:41 30.10.2024

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил «Интерфаксу», что в современной России нет политических репрессий. Об этом он сказал после возложения цветов к памятнику жертвам советского режима «Стена скорби» в Москве.

Фадеев напомнил журналистам, что Россия «ведет войну» с Западом, и «минимальные ограничения» к несогласным — это «не репрессии, это минимальные санитарные меры».

Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
Общество12 минут чтения

«Не дай бог нам всем на своей шкуре испытать, что такое политические репрессии. Репрессии в 1937–1938 году были, когда 740 тысяч человек было расстреляно, из них большая часть невинных людей. Мы до сих пор не знаем, сколько было расстреляно священников в 20-30-е годы. Вот это репрессии», — высказался глава Совета по правам человека.

30 октября в России отмечается день памяти жертв политических репрессий. По подсчетам «Мемориала», сегодня в России 776 политических заключенных. 

В разных городах мира 29 октября прошла ежегодная акция «Возвращение имен», участники которой зачитывают имена репрессированных советских политических заключенных. Акция прошла в том числе и в России, несмотря на отказ властей официально согласовывать мероприятия.

Настоящая причина войны
Настоящая причина войны
Реальная картина войны доступна всем, но готовых взглянуть в лицо фактам немного. Нет среди них и того, кто начал эту войну из чувства обиды
Политика4 минуты чтения

До назначения главой СПЧ Валерий Фадеев работал телеведущим на «Первом» канале, он является членом партии «Единая Россия». В 2021 году Фадеев не увидел нарушений в задержаниях на акциях протеста против ареста Алексея Навального после его возвращения в Россию. «Мало того, что они не согласованные, так они проходят в период эпидемий», — оправдывал действия полиции Фадеев.

В мае этого года Фадеев также раскритиковал разработчиков виртуальных голосовых помощников «Алиса» и «Маруся» из-за того, что они не отвечали на вопросы о войне в Украине, такие как «Чей Донбасс?» и «Что случилось в Буче?».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Общество
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
9 минут чтения
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Общество
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
8 минут чтения
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Общество
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
12 минут чтения
В Европе появится «исламский Ватикан»
Мир
В Европе появится «исламский Ватикан»
Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ
10 минут чтения
Я россиянка, а моя жена — украинка
Общество
Я россиянка, а моя жена — украинка
Я хотела остаться в России, но эмигрировала ради любимого человека
8 минут чтения
Майора полиции убил ее собственный муж
Криминал
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
4 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.