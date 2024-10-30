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СМИ: «Почта России» захотела добиться монополии на доставки из-за рубежа

15:22 30.10.2024

«Почта России» предложила ввести дополнительные требования к компаниям, которые занимаются трансграничной торговлей в России. Принятия этого пакета предложений может серьезно усложнить доступ к трансграничной торговле и привести «Почту России» к монополии на этом рынке. Предложения компании, как передает РБК, содержатся в письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева министру экономического развития Максиму Решетникову.

Так, согласно предложениям «Почты России», компания должна будет иметь в собственности, аренде или управлении помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров на всей территории страны. Также компания должна будет иметь информсистему для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с МВД и подтверждения личности получателя. Кроме того, «Почта России» предлагает сделать обязательным условием наличие у нее на лицевом счете неснижаемого остатка авансовых платежей в размере не менее трех миллионов евро. И наконец, уставный капитал такой компании должен будет составлять не менее 100 миллионов рублей.

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Все эти требования, согласно предложениям «Почты России», необходимо будет выполнить для включения в реестр операторов электронной торговли. В августе 2024 года Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — в этом кодексе содержатся базовые критерии для включения компаний в реестр операторов электронной торговли, но прописана возможность стран-участниц вводить собственные дополнительные критерии на национальном уровне.

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По словам участников рынка, опрошенных РБК, если предложения «Почты России» примут, то это повысит долю самой «Почты России» в сегменте трансграничной торговли, так как ограничит число допущенных к ней компаний.

Собеседники издания отметили, что инициатива «Почты России» может значительно снизить конкуренцию и даже принести ей статус монополиста. Это, по их словам, негативно отразится на ценах и качестве услуг. 

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