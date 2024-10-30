В Петербурге не хватает дворников и соли для уборки улиц

В Санкт-Петербурге штат дворников укомплектован только на 75%, а для уборки и обработки улиц города закуплено лишь 150 тысяч тонн технической соли и 80 тысяч тонн песка — около половины необходимого объема. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Бумага» со ссылкой на председателя Комитета по благоустройству Василия Пониделко.
Как пишет «Фонтанка», в городе также не хватает механизаторов. Всего к концу октября в Петербурге насчитывается 1300 механизаторов и 800 работников ручного труда. Власти продолжают принимать людей на соответствующие позиции, отмечает издание. При этом жилищный комитет может привлечь зимой сотрудников из сторонних организаций.
«В этом году закуплено 288 единиц новой техники. Всего в городе 1671 единица техники, подготовленной к работе в зимних условиях», — заявил Пониделко. По его словам, для борьбы с гололедом коммунальщики будут использовать соль и песок в соотношении один к девяти, а в центральных районах будут применять реагент «Бионорд».
Как отмечает «Фонтанка», ранее власти Петербурга утверждали, что штат дворников и механизаторов укомплектован на 92% и 90% соответственно, а этой зимой в городе планируют протестировать роботов-уборщиков.
«Этой зимой будет тестовая эксплуатация этих беспилотников. В основном в садах и скверах наших. Если зимой они зарекомендуют себя неплохо, будем готовить предложение по их использованию в круглогодичном периоде», — рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.
В то же время ранее сообщалось, что в Смольном предложили привлечь студентов к уборке снега. Как пишет «Бумага», в 2024 году профессия дворника оказалась самой дефицитной, несмотря на увеличение зарплаты на 18%. В прошлом году в жилищном комитете рассказали, что нехватка дворников происходит из-за стигматизации профессии.