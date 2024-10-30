В Петербурге не хватает дворников и соли для уборки улиц

В Санкт-Петербурге штат дворников укомплектован только на 75%, а для уборки и обработки улиц города закуплено лишь 150 тысяч тонн технической соли и 80 тысяч тонн песка — около половины необходимого объема. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Бумага» со ссылкой на председателя Комитета по благоустройству Василия Пониделко.

Как пишет «Фонтанка», в городе также не хватает механизаторов. Всего к концу октября в Петербурге насчитывается 1300 механизаторов и 800 работников ручного труда. Власти продолжают принимать людей на соответствующие позиции, отмечает издание. При этом жилищный комитет может привлечь зимой сотрудников из сторонних организаций.

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«В этом году закуплено 288 единиц новой техники. Всего в городе 1671 единица техники, подготовленной к работе в зимних условиях», — заявил Пониделко. По его словам, для борьбы с гололедом коммунальщики будут использовать соль и песок в соотношении один к девяти, а в центральных районах будут применять реагент «Бионорд».

Как отмечает «Фонтанка», ранее власти Петербурга утверждали, что штат дворников и механизаторов укомплектован на 92% и 90% соответственно, а этой зимой в городе планируют протестировать роботов-уборщиков.

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«Этой зимой будет тестовая эксплуатация этих беспилотников. В основном в садах и скверах наших. Если зимой они зарекомендуют себя неплохо, будем готовить предложение по их использованию в круглогодичном периоде», — рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

В то же время ранее сообщалось, что в Смольном предложили привлечь студентов к уборке снега. Как пишет «Бумага», в 2024 году профессия дворника оказалась самой дефицитной, несмотря на увеличение зарплаты на 18%. В прошлом году в жилищном комитете рассказали, что нехватка дворников происходит из-за стигматизации профессии.