EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В Петербурге не хватает дворников и соли для уборки улиц

23:00 30.10.2024

В Санкт-Петербурге штат дворников укомплектован только на 75%, а для уборки и обработки улиц города закуплено лишь 150 тысяч тонн технической соли и 80 тысяч тонн песка — около половины необходимого объема. Об этом сообщают «Фонтанка» и «Бумага» со ссылкой на председателя Комитета по благоустройству Василия Пониделко.

Как пишет «Фонтанка», в городе также не хватает механизаторов. Всего к концу октября в Петербурге насчитывается 1300 механизаторов и 800 работников ручного труда. Власти продолжают принимать людей на соответствующие позиции, отмечает издание. При этом жилищный комитет может привлечь зимой сотрудников из сторонних организаций.

Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
Общество8 минут чтения

«В этом году закуплено 288 единиц новой техники. Всего в городе 1671 единица техники, подготовленной к работе в зимних условиях», — заявил Пониделко. По его словам, для борьбы с гололедом коммунальщики будут использовать соль и песок в соотношении один к девяти, а в центральных районах будут применять реагент «Бионорд».

Как отмечает «Фонтанка», ранее власти Петербурга утверждали, что штат дворников и механизаторов укомплектован на 92% и 90% соответственно, а этой зимой в городе планируют протестировать роботов-уборщиков.

Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
Общество12 минут чтения

«Этой зимой будет тестовая эксплуатация этих беспилотников. В основном в садах и скверах наших. Если зимой они зарекомендуют себя неплохо, будем готовить предложение по их использованию в круглогодичном периоде», — рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

В то же время ранее сообщалось, что в Смольном предложили привлечь студентов к уборке снега. Как пишет «Бумага», в 2024 году профессия дворника оказалась самой дефицитной, несмотря на увеличение зарплаты на 18%. В прошлом году в жилищном комитете рассказали, что нехватка дворников происходит из-за стигматизации профессии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Общество
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
9 минут чтения
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Общество
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
8 минут чтения
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Общество
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
12 минут чтения
В Европе появится «исламский Ватикан»
Мир
В Европе появится «исламский Ватикан»
Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ
10 минут чтения
Я россиянка, а моя жена — украинка
Общество
Я россиянка, а моя жена — украинка
Я хотела остаться в России, но эмигрировала ради любимого человека
8 минут чтения
Майора полиции убил ее собственный муж
Криминал
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
4 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.