На дорогах России появился «черный лед»

В ночь на 30 октября на дорогах в Центральной части России появился «черный лед». Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что «черным льдом» специалисты называют тонкую гололедицу. «В условиях уменьшения облачности, усилится и выхолаживание приземного воздуха до околонулевых значений с легкими заморозками, что после дождей может привести в Центральной России к формированию слабой гололедицы толщиной 0,5-1 мм», — написал Тишковец.

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В свою очередь, на Урале и в Сибири, по словам эксперта, толщина корки уплотненного снега местами может достигать 3–8 мм. В связи с этим Тишковец призвал водителей и пешеходов быть осторожными, предупредив, что «черный лед» «невидим на дорогах».

Ранее о скором похолодании в Центральной части России сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в последние дни октября в этой местности ветер усилится до 18 м/с, а местами выпадет снег.

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Так, в ночь на 1 ноября, по прогнозу Гидрометцентра, в этой части страны может похолодать до минус 4 градусов, а 2 ноября температура воздуха составит от нуля до пяти градусов тепла. При этом с начала следующий недели специалисты ждут похолодания — температура днем начнет опускаться до минусовых значений.

Несколькими днями раньше о наступлении холодов также предупредили специалисты столичного Центра организации дорожного движения. В связи с этим они призвали московских автомобилистов начать замену летней резины на зимнюю.