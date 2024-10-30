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Общество

Букмекеры вошли в десятку крупнейших рекламодателей Рунета

10:09 30.10.2024

В десятку крупнейших интернет-рекламодателей в России вошли сразу две букмекерских компании — «Фонбет» и «Лига ставок». Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Digital Budget.

Там сообщили, что «Фонбет» занял пятое место в топ-10 крупнейших рекламодателей Рунета, потратив на свое продвижение в сети 4,2 миллиарда рублей. В свою очередь, «Лига ставок» заняла десятое место рейтинга с рекламным бюджетом 2,8 миллиарда рублей. Столько же на интернет-рекламу потратила букмекерская компания «Олимп», расположившаяся на 11 месте.

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Для составления рейтинга крупнейших рекламодателей российского сегмента сети Digital Budget проанализировала рекламные расходы 3,2 тысячи компаний на шести тысячах сайтов Рунета в период с января по сентябрь 2023 и 2024 годов.

Согласно полученным данным, в 2023 году среди крупнейших рекламодателей Рунета не было ни одной букмекерской компании. Так, по результатам первых девяти месяцев прошлого года «Фонбет» занимал 14 место, а «Олимп» оказался на 23 строчке рейтинга.

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Как отмечает РБК, действующее российское законодательство содержит ограничения на рекламу букмекерских компаний. Так, согласно статье 27 закона «О рекламе», букмекеры могут размещать свою рекламу только на сайтах, специализирующихся на спортивной тематике, и на порталах официальных спортивных лиг и федераций. 

Кроме того, действующие нормы запрещают использовать в рекламе ставок образы животных и людей. Тем не менее, пишет издание, для своего продвижения российские букмекеры все чаще используют партнерства и спонсорские контракты с крупными спортивными федерациями и командами. Это позволяет им размещать свои логотипы в рекламных материалах, которые напрямую ими не оплачиваются.

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