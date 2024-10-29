Депутат рассказал о замерзающих в фуре в центре Ярославля лошадях 

Депутат Василий Бобков заявил на заседании Ярославской областной думы, что на улице Победы вторую неделю стоит грузовик с лошадьми. Об этом рассказал «Коммерсант». При этом природоохранная прокуратура региона после осмотра машин не подтвердила эту информацию.

29 октября телеграм-канал «Про Город Ярославль» опубликовал видео с фурой, из которой слышны звуки, похожие на стук копыт. Жительница города комментирует: «коники там скачут, живые». За грузовиком видна улица Победы, совпадающая со съемкой панорамы «Яндекса».

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Василий Бобков попросил связаться с ним, чтобы разобраться в проблеме. «Реальные живые лошади в фуре замерзают. Они стоят там день и ночь», — цитирует «Коммерсант» выступление депутата в региональном парламенте.

«Мне непонятно такое жестокое отношение к животным. Должны быть соответствующие документы. Куда направляется этот груз?», — негодует депутат и отмечает, что фура к тому же мешает проезду на двухполосной улице.

Жители заметили фуру 15 октября, рассказывает «Про Город Ярославль». Они уточняют, что после проверки ГИБДД машина исчезала, но потом вернулась на место.

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После выступления Бобкова на улицу Победы приехал сотрудник природоохранной прокуратуры и не нашёл животных. «При осмотре данных транспортных средств признаки содержания животных не выявлены и, соответственно, животных также не было обнаружено», — сообщил чиновник «Коммерсанту»

По данным портала World Weather, за последние две недели температура в Ярославле не поднималась выше 12 градусов, а по ночам бывают заморозки.