Железняк и Леонтьев собрались обратиться в суд из-за видео Каца

Бывшие совладельцы «Пробизнесбанка» Александр Железняк и Сергей Леонтьев назвали обвинения Максима Каца против себя сфабрикованными и объявили о намерении отстоять свою репутацию в суде. Совместное заявление опубликовал у себя в фейсбуке Железняк.

Кац в начале октября обвинил бывших банкиров в краже 470 миллионов долларов из их собственного банка. Железняк и Леонтьев в заявлении назвали обвинения сфабрикованными — поскольку «активы имеют абсолютно легальное происхождение и заработаны законным путем».

Для борьбы с «клеветническими заявлениями» бизнесмены готовы принять «все необходимые правовые меры». «Мы намерены отстаивать свою репутацию через судебные решения независимых юрисдикций и привлечь к ответственности всех, кто умышленно фабрикует, усиливает или распространяет ложные комментарии в наш адрес», — говорится в заявлении.

«Финансовая группа Лайф» и входивший в нее «Пробизнесбанк» были захвачены представителями Генпрокуратуры и ФСБ, а активы «экспроприированы лицами, покрываюшимися криминальным государством», написали Железняк и Леонтьев.

Выборку документов, которые использовал для своего видео Кац, бывшие банкиры назвали однобокой. По их словам, «целью блогера» было «подорвать авторитет и деятельность Фонда борьбы с коррупцией». Бизнесмены обвинили высказывавших о них негативно людей в предвзятости.

Железняк и Леонтьев объявили, что поддерживают ФБК и планируют продолжать поддерживать фонд «в будущем».

Кац в своем видео рассказывал, что совладельцы «Пробизнесбанка» вывели деньги компании, провели через офшоры, а затем положили на личные счета за границей. По словам Каца, ФБК пытался «отмыть репутацию» бывших банкиров и помочь получить активы, заблокированные в Лихтенштейне.

ФБК 25 октября опубликовал ответное видео, обвинив Каца в подлоге и манипуляциях. Часть денег, которые Кац назвал похищенными, выводились на счета биржевых брокеров для торговли акциями, рассказали представители ФБК. По их словам, часть заработанного Железняк и Леонтьев оставляли себе, но выведенные деньги возвращали на счета в «Пробизнесбанке». Кац не сумел доказать факт участия ФБК в «отмывании» репутации бизнесменов, настаивали авторы ответа.

25 октября Железняк написал в фейсбуке, что «принял решение покинуть ФБК».