EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Железняк и Леонтьев собрались обратиться в суд из-за видео Каца

02:48 29.10.2024

Бывшие совладельцы «Пробизнесбанка» Александр Железняк и Сергей Леонтьев назвали обвинения Максима Каца против себя сфабрикованными и объявили о намерении отстоять свою репутацию в суде. Совместное заявление опубликовал у себя в фейсбуке Железняк.

Кац в начале октября обвинил бывших банкиров в краже 470 миллионов долларов из их собственного банка. Железняк и Леонтьев в заявлении назвали обвинения сфабрикованными — поскольку «активы имеют абсолютно легальное происхождение и заработаны законным путем».

Для борьбы с «клеветническими заявлениями» бизнесмены готовы принять «все необходимые правовые меры». «Мы намерены отстаивать свою репутацию через судебные решения независимых юрисдикций и привлечь к ответственности всех, кто умышленно фабрикует, усиливает или распространяет ложные комментарии в наш адрес», — говорится в заявлении.

«Финансовая группа Лайф» и входивший в нее «Пробизнесбанк» были захвачены представителями Генпрокуратуры и ФСБ, а активы «экспроприированы лицами, покрываюшимися криминальным государством», написали Железняк и Леонтьев.

Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Кац обвинил команду Навального в поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
В ФБК не согласны и обещают ответить «по существу»
Политика3 минуты чтения

Выборку документов, которые использовал для своего видео Кац, бывшие банкиры назвали однобокой. По их словам, «целью блогера» было «подорвать авторитет и деятельность Фонда борьбы с коррупцией». Бизнесмены обвинили высказывавших о них негативно людей в предвзятости.

Железняк и Леонтьев объявили, что поддерживают ФБК и планируют продолжать поддерживать фонд «в будущем».

Кац в своем видео рассказывал, что совладельцы «Пробизнесбанка» вывели деньги компании, провели через офшоры, а затем положили на личные счета за границей. По словам Каца, ФБК пытался «отмыть репутацию» бывших банкиров и помочь получить активы, заблокированные в Лихтенштейне.

ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
ФБК ответил на расследование Каца о поддержке «укравших миллиарды» банкиров 
Соратники Навального обвинили политика во лжи и манипуляциях
Политика3 минуты чтения

ФБК 25 октября опубликовал ответное видео, обвинив Каца в подлоге и манипуляциях. Часть денег, которые Кац назвал похищенными, выводились на счета биржевых брокеров для торговли акциями, рассказали представители ФБК. По их словам, часть заработанного Железняк и Леонтьев оставляли себе, но выведенные деньги возвращали на счета в «Пробизнесбанке». Кац не сумел доказать факт участия ФБК в «отмывании» репутации бизнесменов, настаивали авторы ответа.

25 октября Железняк написал в фейсбуке, что «принял решение покинуть ФБК».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я россиянка, а моя жена — украинка
Общество
Я россиянка, а моя жена — украинка
Я хотела остаться в России, но эмигрировала за своей любовью
7 минут чтения
Майора полиции убил ее собственный муж
Криминал
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
4 минуты чтения
Настоящая причина войны
Политика
Настоящая причина войны
Реальная картина войны доступна всем, но готовых взглянуть в лицо фактам немного. Нет среди них и того, кто начал эту войну из чувства обиды
4 минуты чтения
Убить дракона
Общество
Убить дракона
Ильдар Дадин был символом мирного протеста — и погиб с оружием в руках. Вот его история
15 минут чтения
Старые счеты
Криминал
Старые счеты
Пенсионерка из Красноярска стала жертвой заказного убийства. У преступления оказался неожиданный заказчик
9 минут чтения
Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения
Мир
Императорский пингвин оказался под угрозой исчезновения
Всему виной изменение климата и позеленевшая Антарктида, которая может измениться навсегда
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.