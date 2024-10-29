Таксисты назвали главный недостаток китайских автомобилей

Таксисты начали жаловаться на сроки эксплуатации китайских автомобилей, заметно уступающие времени службы европейских и корейских машин. Китайские автомобили приходится списывать после 150 тысяч километров пробега, в полтора-два раза быстрее, чем «те авто, что были раньше», сообщил со ссылкой на участников рынка «Коммерсантъ».

Сейчас доля автомобилей китайских производителей в таксопарках достигла 70-80%, рассказали собеседники газеты. Аналитики Национального агентства промышленной информации сообщили изданию, что издержки на содержание китайского кроссовера за пять лет эксплуатации превышают стоимость новой машины того же класса.

Представители одного из таксопарков рассказали журналистам, что у 70% закупленных китайских автомобилей «за короткий срок вышли из строя вариаторы» — современная разновидность коробки передач. У многих автомашин наблюдаются и проблемы с двигателями, сообщил председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

По его словам, качество двигателей и коробок передач в целом «оставляет желать лучшего». «Не ходят автомобили столько же, сколько корейские и европейские машины. Пробег на порядок меньше, а цена очень высокая, не стоят они этих денег», — заявил Попков.

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Срок службы у двигателей и трансмиссии китайского автомобиля в два раза меньше, чем у «тех авто, что были раньше», сказал руководитель профсоюза. По его словам, возникают сложности с запчастями, а гарантии — не работают.

Российский союз автостраховщиков подсчитал, что срок поставок импортных автозапчастей за последний год вырос в два раза и теперь достигает 45 дней. Кроме того, почти четверть автосервисов сообщали о поддельных деталях, пишет «Коммерсантъ».

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Для китайских автомобилей актуально отсутствие каталогов запчастей, объяснил журналистам владелец сервиса «Евроавто» Роман Гуляев. По его мнению, производители из КНР «заботятся о том, чтобы собрать автомобиль, но совершенно не думают о том, что с ним будет потом, как его обслуживать».

Даже знание оригинального номера запчасти не защищает от подделок, сообщил Гуляев. «Мы можем привезти три детали с одинаковым номером, и это будут три абсолютно разных запчасти», — пояснил собеседник издания. Он привел пример, когда для замены сайлентблоков кроссовера Haval с пробегом 80 тысяч километров владельцу понадобилась сумма «в четыре раза дороже, чем на каком-нибудь Solaris».

С 25 октября в России из-за увеличившихся расходов на содержание автомобилей повысил цены агрегатор такси «Яндекс Go». Цена за километр пути по тарифу «Комфорт» должна была вырасти на четверть, с 12 до 15 рублей, а минута ожидания — с 13 до 15 рублей.