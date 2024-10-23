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Общество

Цены на такси взлетели из-за китайских машин

11:51 23.10.2024

С конца октября в России поднимут цены на все тарифы такси. Среди причин подорожания называют не только дефицит водителей и новые правила, но и недолговечность китайских машин. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Go».

Цены начнут повышаться с 25 октября. Точно известно, что новая ценовая политика затронет Москву и Санкт-Петербург. Источники «Известий» уточнили, что цена за километр пути в тарифе «Комфорт» вырастет с 12 до 15 рублей (плюс 25%). Также минута ожидания вырастет с 13 до 15 рублей. Цены на другие тарифы будут известны после 25 октября.

Представители «Яндекса» уверяют, что средний чек на поездки увеличится на 3-4%. Независимые эксперты предрекают, что к концу года стоимость перевозок в России может подскочить до 30%. Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова объяснила, что сейчас на рынке нет факторов, которые смогли бы остановить рост цен. Кроме того, государство не принимает почти никаких мер для поддержки бизнеса, отметила она.

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На подорожание цен повлиял уход европейских и корейских автогигантов с рынка в России. Им на замену пришли китайские автопроизводители, чьи машины оказались менее выносливыми и надежными. Для европейских и корейских машин обычный пробег до списания составлял 250-300 тысяч километров, а китайские автомобили проезжают менее 150 тысяч километров. Сложилась ситуация, когда автомобили в таксопарке приходится заменять чаще.

«Автомобили ранее работали в такси примерно четыре года. Два года назад таксопарки закупили китайские машины. У нас при сравнительно небольших пробегах у 70% авто поломались вариаторы, что повлекло недешевый ремонт», — рассказал генеральный директор таксопарка «Шоколад» Спартак Заболотский.

На цену влияет и острый дефицит водителей. Нехватку таксистов можно проследить по возрастающему времени ожидания подачи машин. Весной клиенты в Москве ожидали такси порядка пяти минут, в октябре время ожидания иногда достигало 11 минут, отмечают «Известия». 

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявлял, что с рынка могли уйти около миллиона легальных таксистов после вступления в силу закона «О такси». Дефицит таксистов в России выявили еще в августе. В некоторых регионах люди просто не хотят идти работать в такси. Например, такая ситуация сложилась в Амурской и Волгоградской областях, а также в Забайкальском крае. В Москве на одну вакансию в такси приходится в общей сложности два с половиной резюме, а в Петербурге — чуть более одного.

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