Россиянам не хватает тестов на ВИЧ

Российский Минздрав закупил в прошлом году почти на треть тестов для мониторинга лечения вируса иммунодефицита человека меньше, чем требовалось. Тестов на иммунный статус хватило только 59% пациентов, сообщил РБК со ссылкой на подсчеты анализировавшей госзакупки экспертной группы «Здравресурс».

Всего Минздрав потратил на закупки тест-систем для мониторинга ВИЧ за 2023 год 2,88 миллиарда рублей, что на 3% меньше, чем в 2022-м. Чтобы обеспечить все 892,2 тысячи состоящих на диспансерном учете пациентов с ВИЧ-инфекцией требуется 4,07 миллиардов рублей, подсчитали опрошенные РБК эксперты. На эту сумму анализы на вирусную нагрузку и иммунный статус можно будет проводить дважды в год.

Тестов на вирусную нагрузку хватило примерно 80% состоящих на учете пациентов, подсчитали в «Здравресурсе». Возможно, тесты на иммунный статус, недостаток которых оценивается в 41%, фактически проводились реже необходимого, один раз в год, предположили эксперты.

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Тесты проводятся у ВИЧ-положительных пациентов для подбора терапии, поэтому наибольшие затраты приходятся на первый год после выявления инфекции, рассказал журналистам директор фонда помощи «СПИД.Центр» Максим Губка. По его словам, в первый год тесты необходимы каждые два–три месяца — за исключением теста на резистентность, показания для которого определяются индивидуально.

Выделенных средств недостаточно для обеспечения диагностикой пациентов с ВИЧ, заявил РБК инфекционист, академик РАН Вадим Покровский. За прошедшие десять лет число больных ВИЧ россиян катастрофически росло, сообщил эксперт. По его словам, Минздрав предоставил Всемирной организации здравоохранения статистику, согласно которой у россиян с 2015 по 2022 год было зарегистрировано более 600 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции.

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В 2023 году болезнь диагностировали еще у 50 тысяч человек, и столько же ожидается в 2024 году, сказал Покровский. Смертность от ВИЧ в 2023-м выросла по сравнению с предыдущим годом на 5%, сообщил инфекционист.

Исследование Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) показало, что в Восточной Европе, наряду с несколькими другими регионами планеты, растет заболеваемость ВИЧ. Причиной становится в том числе несоблюдение прав человека: наркозависимые, ЛГБТ-персоны, секс-работники не получают необходимого лечения. Доступ к здравоохранению ограничен еще и потому, что расходы на медицину сокращаются, сообщили специалисты ЮНЭЙДС.