Южная часть Африки перестала лидировать в заболеваемости ВИЧ

Новое исследование Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) показало, что за последний год южная часть Африки перестала лидировать по новым случаям заражения ВИЧ. По сравнению с 2010-ми годами этих случаев стало меньше на 56%. По всему миру за тот же период случаев заражения стало меньше в среднем на 39%, сообщает The Guardian.

Несмотря на успехи в борьбе с вирусом в Африке, исследователи отмечают, что, по их данным, в остальном мире борьба ведется не так успешно. В частности, заболеваемость ВИЧ растет в Восточной Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Северной Африке.

В некоторых странах этих регионов по-прежнему не соблюдаются права человека. Из-за этого определенные группы людей — наркозависимые, ЛГБТ-персоны, секс-работники — не получают необходимого лечения. Более того, доступ к здравоохранению ограничен еще и потому, что странам не хватает денег — расходы на медицину сокращаются. Это, в свою очередь, увеличивает риск того, что высокоэффективная ВИЧ-терапия окажется слишком дорогой для этих рынков и доступ к ней получат лишь богатые страны.

«Впервые за всю историю эпидемии ВИЧ новые случаи заболевания появляются не в Субсахарской Африке, а за ее пределами. Это отражает как достижения в области профилактики в большей части региона, так и отсутствие сопоставимого прогресса в остальном мире», — говорится в отчете ЮНЭЙДС.

Несмотря на это, по мнению исполнительного директора организации Винни Бьянимы, угроза ВИЧ общественному здоровью в южной части Африки по-прежнему остается высокой — около половины инфицированных продолжают жить без терапии.

Хотя лидеры стран, состоящих в ООН, и пообещали в 2016 году положить конец ВИЧ к 2030 году, Бьянима считает, что этого недостаточно. Чтобы исправить эту ситуацию, регионы, в которых растет заболеваемость, должны быстрее получить доступ к эффективной ретровирусной терапии.

«Если потребуется еще 6–10 лет, прежде чем цены на лекарства в этих странах упадут, тогда мы не сможем победить ВИЧ. Но если мы ускорим процесс получения патентов и начнем в течение пары лет производить дженерики, тогда, может быть, у нас получится [положить конец ВИЧ к 2030-му]», — заявила она на 25-й международной конференции по СПИДу, которая открылась в Мюнхене 22 июля.

По данным ЮНЭЙДС за 2023 год, 39,9 миллионов человек на планете живут с ВИЧ. За год 1,3 миллиона людей были инфицированы, а 630 тысяч погибли от вируса, включая 76 тысяч детей.

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