В Грузии завершились парламентские выборы. По предварительным данным проправительственного телеканала Imedi, с 56,1% голосов лидирует партия «Грузинская мечта» и таким образом получает большинство мест в парламенте. Сообщается, что после объявления экзитполов члены партии уже празднуют победу и запускают фейерверки.



Однако согласно экзитполу оппозиционного канала «Формула», «Грузинская мечта» с 35% проигрывает выборы, а оппозиционные партии получают большинство мест в парламенте.

ЦИК еще не опубликовала предварительные результаты голосования, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Х поздравил «Грузинскую мечту» с «ошеломительной победой».

«Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан!» — написал он.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «Европейская Грузия побеждает с 52% голосов, несмотря на попытки фальсификации выборов».

«Грузия продемонстрировала демократию, европейскость и зрелость… Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!» — написала она в своем аккаунте в Х.

Выборы в Грузии впервые проходили по пропорциональной системе. Граждане должны были выбрать 150 депутатов среди членов провластной партии «Грузинская мечта» и прозападной оппозиционной коалиции.

По данным ЦИК, на 17:00 явка на избирательных участках в Грузии составила 50,6%. К тому моменту в стране проголосовали 1,8 миллионов человек. Отмечается, что на парламентских выборах 2020 года явка к 17:00 составляла 45,77%, в 2016 году — 42,04%, а в 2012 — 53,03%.

Телеканал «Мтавари» ранее опубликовал предварительные результаты голосования на зарубежных участках. В австралийской столице Канберра проголосовали 50 граждан Грузии, из которых 15 отдали свой голос за правящую партию «Грузинская мечта». Чуть меньше голосов получила «Коалиция за перемены» — 14 голосов. Партия «Единое национальное движение» получила 10 голосов, «Сильная Грузия» – девять, а «Гахария за Грузию» – два. Как отмечает телеканал, таким образом у оппозиции 70% голосов, а у правящей партии – 30%.

В Пекине 18 человек отдали свой голос в пользу «Коалиции за перемены». За «Грузинскую мечту» и «Сильную Грузию» проголосовало по 10 человек, за «Гахарию за Грузию» – 8, а за «Единое национальное движение» и «Гирчи» – по 4. Еще три человека проголосовали за другие партии.

Согласно результатам голосования в Сеуле, 18 граждан Грузии проголосовало за «Коалицию за перемены». За «Сильную Грузию» – 15, за «Гахарию за Грузию» – девять, за «Гирчи» – четыре, за «Единое национальное движение» и «Грузинскую мечту» – по два человека и три – за другие партии.