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Общество

Британка получила ожог лица после косметологической процедуры 

14:25 27.10.2024

Жительница графства Линкольншир в Англии получила ожог лица второй степени после косметологической процедуры. По данным New York Post, девушка не знала, что ее косметолог прошла лишь двухдневное обучение перед тем, как приступить к работе.

24-летняя Мелия Нильсен страдала от акне и рубцов на лице. Она решила пройти процедуру микронидлинга, чтобы улучшить состояние своей кожи. Такая процедура предполагает введение омолаживающих и других препаратов с помощью тонких иголок.

Нильсен обратилась в клинику косметологии, где за первый сеанс заплатила около $100. Девушка решила прийти на повторную процедуру во время которой с капилляров ее лица начала сочиться кровь.

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«Косметолог заметила это, но промолчала. Только через пять или шесть дней она призналась мне в этом в переписке», — рассказывает британка.

По ее словам, увидев кровь, косметолог начала обрабатывать лицо каким-то средством из-за чего пациентка почувствовала сильное жжение. «Теперь я понимаю, почему во время процедуры она все время спрашивала в порядке ли я», — вспоминает Нильсен.

Несмотря на то, что у девушки даже после окончания процедуры сочилась жидкость из участка кожи на лице, косметолог отпустила ее домой и попросила просто наблюдать за изменениями. На следующее утро девушка обнаружила, что часть ее лица была ярко фиолетового цвета. Нильсен пыталась связаться с косметологом, однако та не отвечала до тех пор, пока британка не заявила, что обратится в отделение неотложной помощи. 

«Из кожи уже ничего не сочилось, но она была влажной на ощупь. Щека опухла от подбородка до самого глаза», — сказала она.

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В больнице врачи диагностировали британке химический ожог второй степени. Девушка сообщила об этом косметологу, которая не решилась взять на себя ответственность за произошедшее.

Британка также выяснила, что косметолог, которая проводила ей процедуру, не имела опыта.

«Она прошла лишь двухдневное обучение и сразу же приступила к работе с иглами и химическими веществами на лицах пациентов», — рассказала Нильсен.

Девушка сожалеет, что решилась на микронидлинг, но признает: этот опыт помог ей понять, что она «на самом деле не нуждалась в этой процедуре».

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