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Общество

Активист Ильдар Дадин погиб во время оказания первой помощи раненому сослуживцу

12:48 26.10.2024

Легион «Свобода России» впервые официально прокомментировал смерть российского активиста Ильдара Дадина с позывным «Ганди» в Харьковской области. По данным легиона, в составе которого воевал Дадин, активист попал под обстрел во время оказания помощи сослуживцу.

«Ганди неоднократно участвовал в ряде сложных операций на разных направлениях — от Курской до Харьковской области. Последний свой бой он принял там же — в Харьковской области, — где выполнял роль штурмовика. Перед отходом, он принял решение оказать помощь раненому смежнику: «Я пойду спасать его и мне плевать если я там погибну»», — рассказали в легионе.

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Сообщается, что во время оказания первой помощи сослуживцу, Дадина «пронзило несколько пуль вражеского автомата».

«Ильдар Дадин не был героем с витрин и никогда не считал себя таким. Он был обычным человеком, как и мы все, но человеком, который с неистовством и огнём в глазах боролся за правду и добро. Покойся с миром брат, твое дело не будет забыто, а люди которых ты вдохновил продолжат сражаться за правду и когда-нибудь построят ту прекрасную Россию которую ты видел», — написали в телеграм-канале легиона.

Легион «Свобода России» называет себя «первым самостоятельным воинским подразделением россиян, которые воюют против путинского режима совместно с Силами обороны Украины». По словам российского оппозиционера Ильи Пономарева, Дадин перешел в ряды легиона в декабре 2023 года из «Сибирского батальона» Вооруженных сил Украины.

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О гибели Дадина впервые сообщила бывшая ведущая радио «Эхо Москвы» Ксения Ларина. Вечером 5 октября она написала в своем аккаунте Х, что Дадин погиб в бою под Харьковом.

Российский активист Ильдар Дадин стал первым, кого осудили по уголовной статье о «неоднократных нарушениях проведения митингов» и весной 2016 года его приговорили к двум с половиной годам колонии. Статью, по которой судили активиста, позже стали называть «дадинской». 

Дадин вышел на свободу в 2017 году, рассказал о пытках в колонии и продолжил участвовать в протестных акциях. В 2023 году стало известно, что он находится в Украине. В интервью «Медиазоне» активист говорил, что не видит смысла мирного сопротивления режиму Владимира Путина. 

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