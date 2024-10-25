Социологи объяснили безальтернативность Путина для россиян

Поддержка Владимира Путина среди россиян не настолько однозначна, насколько таковой ее пытается представить российская пропаганда. Путина все еще поддерживает много граждан, однако они же признаются, что не одобряют его конкретные действия и решения. Об этом свидетельствует исследование проекта «Хроники». «Холод» опубликовал его результаты.

Социологический опрос проекта «Хроники» показал: около 78% россиян заявляют, что одобряют кандидатуру Владимира Путина на посту президента России. Тем не менее большинство из числа сторонников Путина признаются, что хотят мира в Украине и нормализации отношений с Западом.

Дисклеймер. В условиях военной цензуры невозможно провести опрос общественного мнения, который показывал реальное мнение россиян о происходящем в стране. После начала войны в Украине было введено ряд законов, которые укрепили военную цензуру. Именно из-за страха попасть под уголовное преследование опрошенные могут скрывать свое мнение. Более того — в России уже был прецедент, когда человек получил реальный уголовный срок за высказывание антивоенной позиции в независимом опросе. Тем не менее социологи продолжают проводить исследование, чтобы хотя бы примерно понимать настроения россиян на третий год войны.

Опрос «Хроник» показал, что больше половины россиян хотят заключения мирного договора с Украиной в ближайший год. Причем сторонников урегулирования больше среди респондентов, у которых есть доступ к ютубу и телеграму: за переговоры с Киевом выступают 68% респондентов из этого кластера. Среди группы опрошенных, которые не имеют доступа к альтернативной точке зрения, мирное урегулирование поддерживают 56% россиян.

Сооснователь проекта «Хроники» Алексей Миняйло считает, что такое противоречие между мнением власти и народа на самом деле показывает слабую поддержку Путина. Его высокие рейтинги можно объяснить не активной поддержкой, а «аккламацией», или пассивным согласием.

Вопреки мнению Владимира Путина Большинство россиян все еще поддерживают президента России, но хотят завершения войны и восстановления отношений с Западом Общество 5 минут чтения

По словам Миняйло, в России просто не осталось политических альтернатив: те, кто мог пойти на выборы против Путина, были вынуждены уехать или сидят в тюрьме. В качестве кандидатов на выборах выставляют «клоунов и инвалидов», на фоне которых Путин кажется авторитетным политиком.

«Это не вопрос смыслов, которыми люди Путина наделяют, а вопрос безысходности и отсутствия видимых альтернатив. Поэтому даже [Екатерину] Дунцову на выборы не допустили. Если бы были мощные смыслы и реальная поддержка, журналистку из Ржева можно было бы не бояться», — высказался Миняйло.

Тот же опрос «Хроник» показал, что порядка 63% сторонников Путина ждут отмены антироссийских санкций. Почти половина опрошенных, которые заявили о поддержке президента, хотят восстановить отношения с Западом. К такому сценарию готовы 49% опрошенных, которые пользуются ютубом и телеграмом, и 43% респондентов, которые привыкли не обращаться к альтернативным источникам информации.