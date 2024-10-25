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Общество

Опрос: сторонники Путина выступают за мир с Украиной и восстановление отношений с Западом

15:27 25.10.2024

Россияне, которые открыто выражают свое одобрение деятельностью Владимира Путина на посту президента, выступают за мирное урегулирование войны в Украине. Они также хотят отмены западных санкций. Об этом свидетельствует опрос исследовательского проекта «Хроники», результаты есть в распоряжении «Холода».

Дисклеймер.

Невозможно полностью доверять социологическим опросам, которые проводятся в условиях военной цензуры. Респонденты могут скрывать свое мнение, если оно не соответствует официальной позиции государства: например, если человек осуждает войну в Украине или в принципе не поддерживает Владимира Путина. В России уже был случай уголовного преследования за участие в независимом опросе. Однако социологи продолжают проводить исследования, чтобы составить хотя бы примерное представление о настроениях россиян на третий год войны.

Социологи из «Хроник» выяснили, что россияне на словах выражают поддержку Владимиру Путину, однако выступают против конкретных его действий и решений. Например, среди сторонников есть те, кто готов заключить мирный договор с Украиной со взаимными уступками. Путин же заявлял, что Россия готова к переговорам только на своих условиях. Среди них, например, официальное признание Крыма российским и отказ Украины от стремления к НАТО.

«Хроники» выделили среди «сторонников» Путина две группы: «узкая группа одобряющих» и «максимально широкая группа одобряющих». В первую группу включили тех респондентов, кто голосовал за Путина на выборах и следит за новостями в телеграме и ютубе. То есть, уточняют социологи, у них есть доступ к альтернативной точке зрения. Во вторую группу включили тех россиян, которые не получают критическую информацию. Все опрошенные из этих двух групп голосовали за Путина на последних выборах в марте 2024 года.

Вопреки мнению Владимира Путина
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Больше половины россиян из обеих групп хотят заключения мирного договора с Украиной в ближайший год. Причем сторонников мирного урегулирования больше среди респондентов из «узкой группы»: за переговоры с Киевом выступают 68% опрошенных. Среди «широкой группы» за такое развитие событий выступают 56% россиян. При этом действительно верят в такой сценарий намного меньше: 39% среди  более информированных сторонников Путина и 36% из «широкой группы».

Россияне из «узкой группы» чуть меньше поддерживают «СВО», нежели респонденты из «широкой группы»: 60% против 63%. Сооснователь исследовательского проекта «Хроники» Алексей Миняйло считает, что россияне из «узкой группы» меньше одобряют войну из-за того, что у них есть доступ к критической информации в телеграме и ютубе.

Согласно опросу «Хроник», поддерживающие Путина россияне все же ждут снятия западных санкций: об этом заявили 62-63% опрошенных из обеих групп условных сторонников президента. 43% опрошенных из «широкой группы» хотят восстановить отношения со странами Запада, среди респондентов из «узкой группы» таковых еще больше — 49%.

Сентябрьский опрос проектов «Хроники» и ExtremeScan показал, что все больше россиян испытывают усталость от продолжения войны в Украине. Согласно исследованию, число сторонников мирного урегулирования конфликта достигло абсолютного максимума в 49%. Опрошенные согласны на мир даже в том случае, если Россия не выполнит цели «СВО».

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