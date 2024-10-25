Исследование: в России нет массового стремления к бездетности

В России среди мужчин и женщин нет массового стремления к бездетности. Об этом говорится в исследовании проекта «Если быть точным», пишет «Коммерсантъ».

По данным проекта, лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин в России заявили, что не хотят иметь детей. Еще 3,7% женщин и 5,4% мужчин заявили, что пока не ожидают детей.

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Как отмечают исследователи, россиянки отказываются рожать не из-за пропаганды чайлдфри — часто их позиция может быть связана с бесплодием и неудавшимися отношениями. В России 5,5% женщин в возрасте до 44 лет сообщили, что состоят в отношениях, где один из них бесплоден.

Согласно статистике, к 45-49 годам только 9,83% женщин не стали матерями. В возрастной категории от 35 до 39 лет, женщин без детей оказалось больше — около 14%. Отмечается, что около 6% первых рождений приходятся на женщин, старше 35 лет и эта доля продолжает расти последние 20 лет.

В исследовании говорится, что доля бездетных женщин выше всего в Ингушетии — 22% и Чечне — 18%. По словам исследователей, кавказские регионы могли оказаться в лидерах из-за низкого качества переписи населения в 2021 году — тогда женщины часто не отвечали на вопрос о том, сколько у них детей. Среди городов с высокой долей бездетных женщин также значатся Москва и Санкт-Петербург.

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Большинство россиян, которые планируют завести ребенка, чаще хотят иметь двоих детей — так ответили 48,5% женщин и 45,9% мужчин. Троих детей хотели бы завести по 18% мужчин и женщин. Одного ребенка хотят 23% женщин и мужчин.

По словам демографа Алексея Ракши, ситуация с бездетностью в России остается «пока ближе к относительно хорошей». «Нужно сосредоточиться на стимулировании рождаемости вторых детей, третьих и так далее — что прекрасно, между прочим, получается», — сказал он.

По его словам, рождаемость первых и вторых детей будет выше, если в обществе будут равномерно распределяться доходы и улучшится ситуация с детскими дошкольными учреждениями. Он также отметил, что запретительные меры не улучшат ситуацию с рождаемостью.