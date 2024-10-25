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Политика

Хакеры начали распространять личную переписку Трампа и его соратников

19:19 25.10.2024

Группа иранских хакеров под названием Mint Sandstorm, также известная как APT42, взломала почтовые ящики Дональда Трампа и его соратников по президентской кампании. Многие СМИ, которые получили письма, в частности Reuters, NYT, Politico, отказались разглашать данные. За них это сделала группа, занимающаяся обличением республиканцев. Об этом сообщает Reuters. 

Хакеры, которые придумали себе коллективную личность по имени Роберт, связывались с представителями крупных американских СМИ по почте, начиная с июля 2024 года. К письмам они прикрепляли скриншоты личных переписок соратников Дональда Трампа по президентской кампании — например, некую сделку между адвокатами Трампа и бывшего независимого кандидата в президенты Роберта Кеннеди-младшего на 100 тысяч долларов, совершенную через 11 дней после того, как последний вышел из гонки и поддержал кандидатуру Трампа. 

Сообщается, что «Роберт» также предлагал «расследовать» деятельность высокопоставленных соратников кандидата в президенты — например, его напарника по кампании, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса. ФБР уверено, что так иранские хакеры хотят отомстить Трампу за американскую атаку дронами в 2020 году, в ходе которой погиб иранский генерал Касим Сулеймани. 

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Американские СМИ, с которыми связались хакеры — Washington Post, Reuters, NYT, Politico, — отказались публиковать присланные им материалы. Представители этих СМИ впоследствии сослались на то, что «не увидели в утечках инфоповод, — скорее, сама утечка им является». 

Вместо них данные стала публиковать группа, занимающаяся разоблачением и обличением высокопоставленных республиканцев, American Muckrakers. Их слоган — «Увольняем идиотов с 2021 года». На своем сайте они называют хакеров «источником» и не раскрывают его, но уже сетовали на своей странице в X на то, что «Роберт» отправляет данные СМИ. 

«ХАКЕР РОБЕРТ, КАКОГО Х ТЫ ПРОДОЛЖАЕШЬ СЛИВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ КОРПОРАТИВНЫМ МЕДИА?» — говорилось в посте. 

Сам Трамп ранее говорил, что хакеры публикуют информацию «с целью вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос в демократическом процессе», и добавил, что любые журналисты, которые перепечатают украденные документы, «выполняют приказы врагов Америки». При этом на выборах в 2016 году экс-президент поощрял российские хакерские атаки на почту Хиллари Клинтон.

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