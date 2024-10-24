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Криминал

Троих россиян приговорили к реальным срокам за недоносительство

2 минуты чтения 24.10.2024

Магаданский городской суд признал четверых местных жителей виновными в недоносительстве (ст. 205.6 УК). Троих из них приговорили к реальным срокам лишения свободы от полутора до трех лет и трех месяцев, а четвертого к принудительным работам на срок в четыре месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное региональное ФСБ. 

Там уточнили, что осужденные знали о намерении своих знакомых совершить теракт, но не сообщили об этом силовикам. «В сентябре 2023 года два гражданина России по заданию неустановленного лица, действующего в интересах Украины, совершили на территории региона террористический акт — поджог административного здания с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Злоумышленники были задержаны, суд приговорил их к длительным срокам заключения», — говорится в сообщении.

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Речь идет о деле Екатерины Газиевой и Сергея Малюченко, которые в сентябре 2023 года за вознаграждение решили поджечь военкомат, но ошиблись и подожгли типографию. 

Как писал близкий к силовикам телеграм-канал Baza, 21 сентября 2023 года Екатерина Газиева разбила камнем окно в здании на улице Карла Маркса в Магадане и бросила туда коктейль Молотова. При этом свои действия она снимала на телефон. В подожженном здании находился склад полиграфии. После задержания девушка призналась, что думала, что складские помещения принадлежат находящемуся неподалеку военкомату.

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Вместе с Газиевой задержали Малюченко, которого силовики сочли ее сообщником. Их обвинили в совершении теракта и приговорили к 12 с половиной годам колонии общего режима и 13 годам колонии строгого режима соответственно.

Как утверждают в ФСБ, осужденные сейчас за недоносительство — это знакомые Газиевой и Малюченко, которые знали об их планах, но не сообщили об этом властям.

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