Скочиленко рассказала о «сдавшем» ее силовикам друге

Художница Саша Скочиленко, которую посадили в тюрьму за антивоенные ценники, рассказала, что ее арестовали после того, как ее «сдал» друг, отец которого работает охранником председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом она рассказала телеканалу «Дождь».

По словам Скочиленко, в день ее ареста друг, имя которого она не назвала, позвонил ей на телефон и сообщил, что у него проходит обыск. Впоследствии, когда она ознакамливалась с биографическим опросом этого друга, Скочиленко выяснила, что его отец работает в охране у Бастрыкина.

«Я была организатором антивоенных джемов, музыкальных импровизаций в поддержку мира. Мой друг участвовал там. Я ему дала телефоны правозащитников и поехала к нему, потому что, скорее всего, из-за меня человека сажают. Я поехала, он сказал, что следователи ушли и приходили не по его душу. Я спросила: “Приехать?” Около дома меня поджидал очень стремный мужик, который схватил меня за руку, я кричала: “Спасите, помогите”. Из подъезда вывалило еще пять оперов, которые махали корочками и сказали, что я нахожусь в уголовном розыске», — рассказала она «Дождю».

Скочиленко предполагает, что друг «сдал ее под давлением», так как они дружили с 14 лет и много совместно участвовали в различных творческих проектах. По ее словам, друг «всю жизнь» говорил ей, что его родители работают в прокуратуре, и на этот статус указывало то, что родители были «состоятельные» и у них «много недвижимости».

Но когда художница подписывала ознакомление с выдвинутым против нее делом по статье 217 УК РФ спустя полгода после ареста, то выяснила, что его родители работают в «охране первых лиц». По словам Скочиленко, когда к другу пришли с обыском, его отец сказал ему «разбираться» самостоятельно, но все-таки позвонил оперативникам и попросил их «вести себя прилично».

С апреля 2022 года до недавнего времени художница Саша Скочиленко находилась в СИЗО из-за того, что расклеивала антивоенные ценники в продуктовом магазине. Будучи в заключении, она столкнулась с ПТСР и со многими другими проблемами со здоровьем. 1 августа вместе с другими политзаключенными, среди которых был политик Илья Яшин и журналист Эван Гершкович, ее обменяли на попавших в тюрьму за границей россиян.

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