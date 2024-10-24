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Общество

Школьникам на уроке показали видео с обнаженными женщинами и целующимися мужчинами

13:15 24.10.2024

Ученикам седьмого класса школы №126 в Нижнем Новгороде на уроке музыки показали фотографии обнаженных женщин и целующихся мужчин. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, учитель показал школьникам отрывок из фильма «Громкое дело. Влияние музыки» 2007 года, в котором идет речь о резком росте продаж плееров с наушниками. «Осторожно, новости» отмечает, что таким образом детям решили показать, как общество «программируют» на нетрадиционные ценности.

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На фотографиях, которые показали детям, были обнаженные женщины, музыканты с рогами и целующиеся мужчины. Школьники пошутили, что это похоже на вечеринку рэпера Diddy, которого обвинили в массовых изнасилованиях, вовлечении людей в проституцию, наркоторговле, незаконном хранении оружия и принуждении несовершеннолетних детей к сексу.

Портал «Живем в Нижнем», в свою очередь, пишет, что педагог объяснил решение показать кадры из фильма тем, что ученики уже взрослые. Родители же школьников заявили, что их дети не хотели смотреть на фотографии и были смущены. «Голова есть вообще на плечах у таких преподавателей?» – задались вопросом родители.

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Руководство школы отказалось комментировать произошедшее и бросило трубку, когда с ним связался телеграм-канал и задал соответствующий вопрос.

Ранее сахалинским школьникам показали кадры того, как проходит процедура аборта. Видео с учениками, сидящими в актовом зале, распространилось в соцсетях. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что дети могут получить психологическую травму от просмотра подобных роликов, а показывать их мальчикам и девочкам одновременно, по ее мнению, было плохой идеей. 

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