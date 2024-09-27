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Новости

Школьникам показали видео аборта крупным планом 

13:46 27.09.2024

На Сахалине школьникам показали видео того, как проходит процедура прерывания беременности. Об этом со ссылкой на местные телеграм-каналы сообщает News.ru. 

Издание отмечает, что в сети распространилось видео, записанное в одной из школ Сахалинской области. На кадрах школьники сидят в актовом зале, а на большом экране им крупным планом показывают видео процедуры аборта. 

В это время мужчина за кадром говорит: «Девушка приходит, узнав о своей беременности, в женскую консультацию. И первое, что ее спрашивает доктор, не как она хочет родить здорового ребенка, а о том, каким образом она хочет прервать беременность». 

После этого, вероятно, кто-то из учителей попросил остановить видео. «Просят не показывать. Давайте мы тогда не будем», — говорит мужчина. На этом ролик заканчивается. 

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В комментариях к видео в одном из телеграм-каналов сообщается, что лекция об абортах прошла в школе № 7 города Оха. «Холод» сравнил фотографии актового зала школы, найденные в сети, с кадрами видео и убедился, что это одно и то же помещение. Установить, когда именно было снято видео, не удалось. 

«Видео с трудом сможет осилить даже взрослый, не говоря уж о детях, которые могут получить психологическую травму от просмотра. Показывать мальчикам и девочкам вместе — такое себе», — прокомментировала ситуацию глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. 

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С конца прошлого года российские регионы начали вводить штрафы за склонение женщин к абортам. На этой неделе законодательное собрание Приморского края приняло соответствующий законопроект. Похожие запреты, в частности, действуют в Вологодской, Калининградской, Курской, Новгородской областях. 

Кроме того, группа российских депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри, который похож на закон о пропаганде «нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола». Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить «движение чайлдфри», связав его с проявлением «вырождения феминизма».

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