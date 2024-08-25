В России выявили острый дефицит таксистов

Платформа по поиску работы hh.ru провела исследование и выяснила, что в России наблюдается острый дефицит водителей такси. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время ситуация с водителями такси продолжает характеризоваться острым дефицитом. В течение последнего месяца hh.индекс (показывает соотношение активных резюме на одну вакансию) для этой профессии находится на уровне менее двух в целом по стране», — цитирует агентство результаты исследования.

В отчете сказано, что только в Московской и Калужской областях зафиксировано достаточное количество соискателей. В этих регионах на одну открытую вакансию поступает в среднем по пять-шесть резюме.

В то же время в Москве на одну вакансию приходится в общей сложности два с половиной резюме, в Петербурге — чуть более одного. При этом в 46 регионах России, как пишет ТАСС, на одну вакансию присылается менее двух откликов.

Кроме того, в некоторых регионах, в частности в Амурской и Волгоградской областях, Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Камчатском крае, на данный момент нет соискателей, желающих устроиться на работу водителями такси. Из-за этого работодателям приходится привлекать водителей из других сфер перевозок.

Ранее стало известно, что с осени этого года три четверти таксистов не смогут легально выполнять свою работу, поскольку они не успели оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). За его отсутствие предусмотрены штрафы от 50 тысяч для ИП до миллиона рублей для юрлиц.

Водители такси просили перенести введение новых требований на 2028 год, однако в Минфине и Центробанке им отказали.

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