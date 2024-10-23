Глюк’oZa объяснила задержание в аэропорту попытками «уничтожить» ее

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под сценическим псевдонимом Глюк’oZa, озвучила свою версию произошедшего накануне в аэропорту Шереметьево.

«Вчера ночью я прилетела из Питера в Москву, после больших съемок для федерального канала, которые шли несколько недель. На выходе из самолета меня встретили сотрудники полиции: они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии», — написала она в своем телеграм-канале.

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Там же она опубликовала видео общения с силовиками. Ими оказались молодой человек и девушка в штатском, которые в течение нескольких минут настаивают на том, чтобы певица прошла с ними в отделение. При этом они отказываются не только предъявить удостоверения, но и назвать свои имена при включенной камере.

При этом речь Глюк’oZы, которая звучит за кадром, не напоминает речь человека, находящегося в состоянии опьянения. В свою очередь, телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал другое видео, снятое уже адвокатом певицы в отделении полиции. На кадрах двое понятых представляются и отвечают на вопрос — видят ли они признаки опьянения, которые в поведении Глюк’oZы усмотрели сотрудники полиции. Оба понятых говорят, что не видят.

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После этого, по словам певицы, она отказалась проходить медицинское освидетельствование, так как сочла соответствующее требование силовиков незаконным. Позже мировой суд оштрафовал ее на пять тысяч рублей, признав виновной в употреблении наркотических средств без назначения врача.

«Вы знаете ТОГО, КТО последние месяцы пытается меня уничтожить», — прокомментировала произошедшее Глюк’oZa. Речь, вероятно, идет о ее бывшем продюсере Максиме Фадееве, который ранее обвинял певицу в употреблении наркотиков и угрожал лишить ее права исполнять написанные им песни и использовать сценический псевдоним Глюк’oZa.