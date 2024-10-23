Глюк’oZa объяснила задержание в аэропорту попытками «уничтожить» ее

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под сценическим псевдонимом Глюк’oZa, озвучила свою версию произошедшего накануне в аэропорту Шереметьево.
«Вчера ночью я прилетела из Питера в Москву, после больших съемок для федерального канала, которые шли несколько недель. На выходе из самолета меня встретили сотрудники полиции: они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал: им поступило заявление от одного влиятельного человека и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии», — написала она в своем телеграм-канале.
Там же она опубликовала видео общения с силовиками. Ими оказались молодой человек и девушка в штатском, которые в течение нескольких минут настаивают на том, чтобы певица прошла с ними в отделение. При этом они отказываются не только предъявить удостоверения, но и назвать свои имена при включенной камере.
При этом речь Глюк’oZы, которая звучит за кадром, не напоминает речь человека, находящегося в состоянии опьянения. В свою очередь, телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал другое видео, снятое уже адвокатом певицы в отделении полиции. На кадрах двое понятых представляются и отвечают на вопрос — видят ли они признаки опьянения, которые в поведении Глюк’oZы усмотрели сотрудники полиции. Оба понятых говорят, что не видят.
После этого, по словам певицы, она отказалась проходить медицинское освидетельствование, так как сочла соответствующее требование силовиков незаконным. Позже мировой суд оштрафовал ее на пять тысяч рублей, признав виновной в употреблении наркотических средств без назначения врача.
«Вы знаете ТОГО, КТО последние месяцы пытается меня уничтожить», — прокомментировала произошедшее Глюк’oZa. Речь, вероятно, идет о ее бывшем продюсере Максиме Фадееве, который ранее обвинял певицу в употреблении наркотиков и угрожал лишить ее права исполнять написанные им песни и использовать сценический псевдоним Глюк’oZa.