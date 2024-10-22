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Политика

Кремлеботы атаковали Юлию Навальную после ее слов о намерении стать президентом

10:37 22.10.2024

Кремлевские боты запустили кампанию против вдовы политика Алексея Навального Юлии Навальной. Под постами пропагандистских пабликов во «ВКонтакте» о намерении Навальной баллотироваться в президенты России, боты обвинили ее в «алкоголизме», «работе на Запад» и угрожали тюрьмой. Об этом «Агентству» сообщил проект «Ботнадзор».

В понедельник, 21 октября, Би-би-си опубликовал большое интервью Юлии Навальной, приуроченное к выходу мемуаров ее погибшего супруга «Патриот». Алексей Навальный писал книгу с момента его задержания в аэропорту Шереметьево в январе 2021 года и до своей смерти в заключении. 

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В интервью изданию Навальная заявила, что если вернется в Россию, то пойдет на выборы кандидатом в президенты. На такое заявление сразу отреагировали аккаунты, действующие в интересах Кремля. За один день они написали больше 230 комментариев под постами о заявлении Навальной в z-пабликах и группах пропагандистских или подцензурных СМИ, в числе которых URA.ru, «Царьград», «Абзац», PostNews, RTVI и другие.

По данным «Ботнадзора», чаще всего боты обвиняли Навальную в «алкоголизме». Они писали, что у нее «уже белая горячка началась» и ей «вредно мешать водку и кокаин». Другой бот написал, что Навальная «видимо того же, что и зеленька, обнюхалась», вероятно сравнивая ее с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Навальную также обвинили в «работе на Запад», который якобы «заставляет ее нести бред». «Готовы говорить и делать что угодно, лишь бы запад давал крышу и деньги. Плевать ей на Россию, как и ее дочери», — написал другой кремлебот.

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Боты не забыли упомянуть и дочь Навальной Дарью, которая работает в предвыборном штабе Камалы Харрис. Одни написали, что Дарью «продали в рабство» и теперь она там «на побегушках». В другом комментарии Юлию Навальную спросили почему она не баллотируется на выборах в США. «Вон ее дочулька Харрис поддерживает, пускай потом мамку поддерживает», — написал бот.

Кремлеботы также активно прогнозировали, что Навальную не изберут в президенты России, а проголосуют за нее всего «2,5 навальненка». 

«Алексей той поддержки у россиян добиться не смог, она-то куда лезет», — писали они.

Отмечается, что кремлеботы также угрожали Навальной тюрьмой. Они писали, что в случае возвращения в Россию она будет «максимум зечкой, которой светит срок за поддержку украинского терроризма».

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