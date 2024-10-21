Рассказавшего о преступлениях казахстанской группировки мужчину задержали и поместили в психбольницу

В Казахстане 21 октября задержали и поместили в психиатрическую больницу Еркена Казбекова — друга семьи убитого подростка Шерзата Болата. Это случилось на следующий день после выхода его интервью ютуб-каналу «Обожаю», в котором Казбеков рассказал о преступлениях группировки «хуторских». Об этом пишет «Медиазона. Центральная Азия».

В ночь на 4 октября в городе Талгар в Алматинской области группа людей, называвших себя «хуторскими», убила 16-летнего подростка Шерзата Болата. Конфликт начался из-за банки пива в магазине, который принадлежит семье мальчика. В ходе перепалки к магазину приехала группа вооруженных людей и напала на подростка, его друзей и членов семьи. После нападения и убийства подростка неизвестные сожгли дом семьи мальчика. Власти обеспечили семью убитого охраной, а в город ввели Нацгвардию.

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Местные жители и родные мальчика рассказали, что члены группировки часто нападают на людей, при этом избегают ответственности, потому что «имеют связи». Их слова подтвердил сосед и друг семьи убитого подростка Еркен Казбеков. В интервью журналисту Асхату Ниязову, автору ютуб-канала «Обожаю», он сказал, что «хуторские» — это «мафия», которая не первый раз убивает людей.

Выпуск был опубликован 20 октября, а на следующий день Казбекова задержали. Ниязов сообщил, что мужчину задержали якобы за «побег» из психиатрической больницы — такую причину журналисту назвали в департаменте полиции Алматинской области.

Сам Ниязов не верит в версию полиции. По его словам, интервью у Казбекова он брал еще 14 октября в доме семьи убитого подростка, охраняемом полицией. Ниязов говорит, что полиция еще тогда могла задержать Казбекова, однако не сделала этого.

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«Я лично видел машину с двумя полицейскими внутри возле этого дома. То есть полицейские его не заметили, хотя его разыскивали, раз он сбежал из психбольницы. Но там [в доме] его никто не задерживал. Он спокойно дал мне интервью, мы с ним переписывались, перезванивались. Вот как минимум неделю он гулял и задержали его только после того, как он засветился в выпуске, странно это все», — сказал журналист.

Телеграм-канал Buzyq со ссылкой на уточнение от департамента полиции сообщил, что в 2018 году Казбекова судили за использование заведомо подложных документов. Тогда его освободили от уголовной ответственности и приговорили к принудительному лечению в психиатрической больнице.

«В период прохождения лечения, под предлогом необходимости перевыпуска документов, в связи с истечением их срока действия, гражданин К. скрылся от медработников, сопровождавших его в ЦОН [Центр обслуживания населения]», — сообщили телеграм-каналу в полиции.

Отмечается, что Казбекова задержали 21 октября и вернули на принудительное лечение.