В колонии для Навального создавали невыносимые условия содержания и заметали следы

Сотрудники исправительной колонии строгого режима во Владимирской области (ИК-6) создавали невыносимые условия содержания для Алексея Навального и пытались замести свои следы. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на архивную переписку сотрудника ИК-6 юриста Ильи Круглышева со своими коллегами.

Журналисты отмечают, что в августе 2024 года анонимный источник передал им архив электронной почты Круглышева. В папке под названием «Навали» Круглышев хранил отзывы руководства колонии на иски Навального и его адвокатов. В архиве также содержались тексты исков и решений судов, медицинские справки, характеристики и журналы посещения заключенных.

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Отмечается, что пока Круглышев представлял позицию колонии в судах по искам Навального, юриста повысили до полковника внутренней службы.

В переписках Круглышева журналисты обнаружили разные версии одного и того же документа и пришли к выводу, что сотрудники колонии пытались таким образом замести свои следы. «Из переписки Круглышева с администрацией ИК-6 видно, как сотрудники колонии пытались оправдать свои действия, целенаправленно ухудшавшие условия, в которых сидел Навальный. Иногда они присылали Круглышеву сразу несколько версий событий, происходивших с политиком в колонии», — пишет «Медуза».

В архиве Круглышева журналисты обнаружили некоторые рукописные пояснения, написанные Навальным. Отмечается, что эти бумаги были связаны с нарушением порядка, из-за которых Навального помещали в ШИЗО.

«По факту рапорта № 1389 могу пояснить: руки за спиной я не держал по невнимательности, это заняло несколько секунд. Как же славно и хорошо, что младший лейтенант Неймович проявил высокую бдительность. Предлагаю скорее сделать его лейтенантом», — написал Навальный 13 августа 2022 года в ответ на рапорт лейтенанта.

В других бумагах политик объяснялся, что расстегивал куртку и закатывал рукава из-за того, что одежда была ему мала.

Согласно архиву Круглышева, сотрудники ИК-6 пытались понять, как Навальный передавал информацию своим соратникам. Они решили, что это происходит с помощью адвокатов и тогда руководство ИК-6 выпустило постановление о слежке за письмами и другими сообщениями, которыми Навальный обменивался со своими защитниками. Позже сотрудники колонии усложнили встречи Навального с адвокатами, заклеив прозрачное оргстекло, прикрывающее решетку, которая разделяла адвокатов и подзащитных в помещении.

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«Была небольшая прорезь без пленки, такая амбразура внизу оргстекла, но она была сильно поцарапана — то есть ее специально кто-то царапал наждаком. Обмениваться документами в таких условиях [также] было невозможно», — рассказала «Медузе» адвокат Навального Ольга Михайлова.

В архиве Круглышева журналисты также нашли рапорт сотрудника ИК-6 Владимира Каталева, который вместе с коллегой ударил Навального. В рапорте говорится, что Навальный «в категорической форме отказался заходить в камеру» ШИЗО, и тогда Каталев с коллегой «применили физическую силу» в виде «загиба левой руки за спину с фиксацией правой руки» и нанесли Навальному «упреждающий удар в область бедра левой ноги».

После этого политика «принудительно» сопроводили в камеру, где находился осужденный А.А. Татарченко. При виде Татарченко Навальный «попытался вырваться, свободной рукой схватил сокамерника за воротник и толкнул на стол», говорилось в рапорте. Ранее адвокаты Навального сообщали, что администрация колонии специально сажала Навального в одну камеру с Татарченко, от которого плохо пахло. По словам Михайловой, Татарченко нарочно не давали средства гигиены.

«Были случаи, когда его [Татарченко] помещали абсолютно больным, и он его [Навального] заражал. Находиться с ним в одном маленьком помещении было невозможно. Наверное, они [сотрудники колонии] испытывали от этого какое-то наслаждение. Мы писали жалобы о недопустимости такого обращения [с Татарченко] генеральному прокурору, уполномоченному по правам человека и руководству ФСИН», — сказала «Медузе» Михайлова.

В ИК-6 Навального помещали в штрафной изолятор 23 раза. Перед каждой отправкой политика обследовали медработники ФСИН, которые писали медицинское заключение и признавали его «годным к содержанию» в ШИЗО. Отмечается, что в распоряжении «Медузы» есть 22 таких медицинских заключения. В них говорится, что во время осмотров у Навального как минимум пять раз фиксировали повышенное давление — 130/80. Журналисты пишут, что согласно российским клиническим рекомендациям, это показатель «высокого нормального артериального давления», которое рекомендуется лечить при риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.