Детей в России начали массово нанимать на работу

В России начали массово брать на работу несовершеннолетних из-за острого дефицита кадров. Количество вакансий для соискателей от 14 до 18 лет выросло на 76% по сравнению с 2023 годом. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В августе 2024 года уровень безработицы в России составил 2,4% — это исторический минимум с 1991 года. Низкая безработица связана с высоким спросом на рабочую силу, поэтому работодатели готовы рассматривать тех кандидатов, которые ранее не были востребованы. В частности, теперь сети магазинов и ресторанов обращают больше внимания как на несовершеннолетних соискателей, так и на людей старше 50 лет.

Данные сервиса «Авито Работа» показывают, что число открытых вакансий на работу фасовщиком для соискателей от 16 до 18 лет выросло в три раза с 2023 года. За этот же период количество вакансий на пост менеджера по работе с клиентами стало больше в 2,5 раза, а на пост продавца — в два раза ровно. Количество предложений по работе в общепите для кандидатов от 16 лет выросло на 117% по сравнению с 2023 годом.

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Представители магазинов подтвердили «Коммерсанту» массовый найм на работу кандидатов, не достигших 18 лет. Например, летом в магазинах X5 Group («Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») работало более четырех тысяч несовершеннолетних. В «Магните» рассказали газете, что с начала 2024 года начали принимать в девять раз больше сотрудников в возрасте 16-17 лет.

Похожая тенденция наблюдается на рынке общепита. В ресторане «Теремок» подтвердили, что уже год принимают на работу кандидатов от 16 лет. В «Якитории» тоже увеличилось количество откликов от несовершеннолетних. В ресторане заметили, что интерес молодых людей к работе возрастает на треть в период летних каникул.

«Коммерсантъ» пишет, что раньше работодатели старались не брать на работу сотрудников до 18 лет. Как объясняет управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, такие сотрудники рассматриваются работодателями как «краткосрочные». Кроме того, по словам Ванчугова, молодые люди часто бывают необязательны: они могут позволить себе не работать, поэтому часто внезапно увольняются или вовсе решают не выходить на смену.

В «Якиторию» также стали чаще принимать сотрудников старше 50 лет, заявил директор по развитию франчайзинговой сети ресторанов Александр Муратов. Такая же ситуация сложилась и в «Магните»: число принятых на работу сотрудников старшего возраста увеличилось на 17% от года к году.

Дефицит кадров в России влияет в первую очередь на цены услуг. Например, средний чек на доставку продуктов и еды вырос на 26% по сравнению с 2023 годом: рост цен стал возможен из-за инфляции и дефицита курьеров. К концу 2024 года нехватка курьеров может вырасти до 300 тысяч человек.