Обвиняемый в смерти дочери мужчина избежал смертной казни в последний момент

В Техасе за несколько часов до приведения в исполнение приговора остановили смертную казнь Роберта Роберсона, обвиненного в смерти его собственной двухлетней дочери Никки. Обвинение настаивало, что девочка умерла из-за жестокого обращения вследствие «синдрома тряски ребенка», рассказала The Washington Post.

Защита Роберсона настаивала, что это «невозможное преступление», а письмо к суду с призывом о помиловании подписали 86 депутатов Палаты представителей Техаса. Среди подписантов были и выступающие за смертную казнь законодатели-республиканцы, сообщила газета. Верховный суд штата решил приостановить казнь примерно за четыре часа до того, как Роберсон должен был умереть от смертельной инъекции.

Никки погибла 22 года назад. 31 января 2002 года дочь Роберсона упала с кровати и заплакала, а отец пошел ее успокаивать. Ребенок успокоился, и мужчина уснул, следует из его показаний. Только проснувшись, он понял, что дочка нуждается в помощи врачей, и повез ее в клинику. Врачи обследовали девочку и обнаружили небольшое кровоизлияние на поверхности мозга, пишет The Washington Post.

Причиной кровоизлияния был «синдром тряски ребенка», решил медэксперт, вывод которого лег в основу обвинительного заключения. Эксперт счел, что девочка пострадала от слишком сильной тряски тела, когда отец ее успокаивал. В том же году 2002 году Роберсона арестовали.

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Уже после ареста появились исследования, согласно которым кровотечение на поверхности мозга, кровоизлияние в глаз и отек мозга могут быть вызваны болезнями и несчастными случаями, в том числе пневмонией, родовой травмой и падением с высоты, рассказали журналисты.

Никки страдала необъяснимым апноэ, ушными инфекциями и некоторыми другими заболеваниями, настаивала защита Роберсона. За два года жизни девочку более 45 раз водили ко врачу, а незадолго до смерти у ребенка были рвота, кашель и высокая температура. Кровотечение и отек мозга были вызваны падением с кровати больного ребенка, говорили адвокаты.

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Обвинение обращало внимание на малоэмоциональность арестованного. Врачи и ведущие дело детективы сочли это косвенным доказательством вины, пишет The Washington Post. Однако в 2018 году Роберсону был поставлен диагноз «расстройство аутистического спектра», и дававший показания против отца Никки детектив Брайан Уортон признал, что следствие слишком быстро приняло версию с «синдромом тряски ребенка».

В октябре 2024 года совет по помилованию и условно-досрочному освобождению Техаса отказался удовлетворить прошение Роберсона о помиловании. Верховный уголовный суд штата в те же дни отказался отложить казнь или изучить новые доказательства по делу. Однако накануне казни передумал, пишет The Washington Post.

По словам журналистов, тот же суд ранее согласился отменить приговор 2000 года, согласно которому другой мужчина получил 35 года тюрьмы по аналогичному делу о «синдроме тряски младенца».