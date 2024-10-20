Стали известны причины признания Понасенкова «иноагентом»

Минюст отказался исключать публициста-историка Евгения Понасенкова из списка «иностранных агентов» в том числе из-за «антироссийских роликов, созданных в Италии под иностранным влиянием», сообщило ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В видеозаписях Понасенков «ставил под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России», процитировало государственное информагентство текст судебных документов. Согласно документам, автор видео «путем всевозможных аллегорий, метафор и образов» транслировал «идею превосходства европейской государственности <…> перед российским политическим и социальным строем».

Более 30 роликов было записано с 15 апреля 2022-го по 14 апреля 2023 года, когда Понасенков выезжал за пределы России, и в них «выявлены различные формы иностранного влияния», процитировало документы ТАСС.

Документы касаются разбирательства, в ходе которого Понасенков оспаривал решение Минюста включить его в перечень «иноагентов». Публицист подал иск, в котором утверждал, что не получал иностранных денежных средств или какой-либо иностранной помощи в любой форме «в период с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года», рассказало ТАСС. Понасенков просил обязать Минюст провести в отношении него «внеплановую документарную проверку» и удовлетворить заявление об исключении из реестра «иноагентов». 19 октября Верховный суд отказал истцу.

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10 октября ТАСС сообщало, что одной из причин признания Понасенкова «иноагентом» стало «иностранное финансирование» через российское издательство АСТ. Публицист является автором книг, продаваемых издательством по всему миру. Еще одной причиной внесения Понасенкова в реестр ТАСС назвало ссылки, которые тот делал в соцсетях на признанные «иноагентами» СМИ «Радио Свобода» и The Insider, а также появление историка в эфире телеканала «Дождь».

Понасенков и учрежденная им компания «Первый научный» были внесены в реестр «иностранных агентов» весной 2022 года.