Россиян начали лишать приобретенного гражданства за отказ идти на войну

Осенью появились первые случаи лишения россиян приобретенного гражданства за отказ воевать в Украине. «Важные истории» насчитали как минимум 12 таких случаев.

Закон, который позволяет лишать приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет, был принят летом. Новая норма обязывает встать на учет в военкомате через две недели после получения российского паспорта. Закон позволяет насильно отправлять бывших мигрантов на войну, избегая новой мобилизации, пишут «Важные истории»

19 октября полиция Хабаровского края сообщила, что через суд лишила гражданства троих не вставших на воинский учет натурализованных россиян и заставила покинуть страну. МВД отметило, что это первое применение закона на Дальнем Востоке.

16 октября МВД сообщило, что приобретенного гражданства лишили двоих жителей Москвы, предписав покинуть Россию. 11 октября в Челябинске после полицейского рейда были лишены гражданства четверо натурализованных россиян.

6 октября санкт-петербургское управление Следственного комитета отчиталось о рейде по рынкам, благодаря которому более сотни натурализованных россиян согласились подписать контракт с Минобороны. Один задержанный отказался вставать на воинский учет и ему грозит лишение приобретенного гражданства, сообщило ведомство.

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13 сентября сибирские СМИ сообщили, что красноярская полиция через суд лишила гражданства за отказ идти в армию врача-реаниматолога Мирзомухаммада Каримова. Медик получил гражданство шесть лет назад, а в мае 2024 года был наказан штрафом в 60 тысяч рублей за уклонение от воинской службы (статья 328 УК).

Первых двоих отказавшихся идти воевать натурализованных россиян лишили паспортов еще до вступления нового закона в силу, обратили внимание «Важные истории». Челябинский суд в декабре 2023 года аннулировал действие двух паспортов, сославшись на нарушение их владельцами данного при вступлении в гражданство обязательства соблюдать законы России.

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В миграционном отделе челябинского управления МВД тогда подчеркнули, что первыми в России приняли решение обратиться в суд по подобным основаниям. «Двое молодых людей, родные братья из страны ближнего зарубежья, не выполнили обязательство. После приобретения гражданства они не исполнили свой долг, не встали на воинский учет», — сказала начальница миграционного отдела Елена Довбенко.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в июне сообщил, что благодаря рейдам против мигрантов силовики заставили пойти на войну с Украиной десять тысяч человек. «Мы нашли фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Россию», — сказал Бастрыкин.

Украинская правозащитница из Центра прав человека ZMINA Анисия Синюк заявила, что закон о принудительном лишении паспортов позволит насильно отправлять на фронт жителей оккупированных территорий Украины, ставших гражданами России по принуждению.